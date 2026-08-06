박완수 경남지사, 합천군 축산 농가 찾아 폭염 대응 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 6일 합천 축산농가를 찾아 폭염 대응을 점검했다
- 폭염 대책이 현장에서 실제 작동하도록 장비·인력·예산을 적기에 투입하라고 지시했다
- 가축 피해와 농가 부담을 줄이고 스마트축산으로 전환해 경영안정을 도모하겠다고 밝혔다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 폭염이 이어지는 축산현장을 찾아 선제적 대응을 주문했다.
경남도는 박 지사가 6일 합천군의 양계·한우 농가를 방문해 폭염 대응시설과 가축 관리상황을 점검하고 가축 피해와 축산농가의 경영 부담을 최소화하기 위한 신속한 현장 대응을 지시했다고 밝혔다.
박 지사는 이날 오전 대통령 주재 '폭염·가뭄 대처상황 점검회의'에 참석한 뒤 경남의 대응상황을 다시 점검했다.
폭염 대책이 지원 실적에 그치지 않고 현장에서 실제로 작동하는지 확인하고 필요한 장비와 인력, 예산을 적기에 투입해야 한다는 점을 강조했다.
오후에는 양계농가와 한우농가를 차례로 찾아 쿨링패드와 환풍기, 안개분무시설 등 냉방·환기시설의 작동상태와 축사 내부 온도, 음수 공급, 가축 건강관리 상황을 살폈다.
축산농가들은 "폭염이 길어지면서 시설 가동시간과 전력 사용이 늘고 있다"고 설명했다. 가축의 사료 섭취량이 줄고 고온 스트레스로 생산성 저하와 폐사 위험도 커지고 있다는 것이다.
이에 박 지사는 "폭염이 장기화할수록 가축 피해와 축산농가의 경영 부담이 커질 수 있다"며 "농가별 사육환경과 시설 여건을 면밀히 살펴 피해가 발생하기 전에 선제적으로 대응해야 한다"고 강조했다.
이어 축산업의 근본적인 체질 개선 필요성도 언급했다. 그는 "앞으로 축산업도 관행적 사육방식에서 벗어나 ICT 기술을 접목한 스마트축산으로 전환해 나가야 한다"고 강조했다.
축사 내부는 온도와 습도가 높아 농장주와 종사자의 온열질환 위험도 크다. 박 지사는 "기온이 높은 한낮에는 무리한 작업을 피하고 충분한 휴식과 수분 섭취 등 안전수칙을 지켜달라"고 당부했다.
도는 축산농가의 폭염 대응상황을 집중 점검하고 현장에서 확인된 문제에 장비와 인력, 재원을 신속히 투입해 가축 피해 예방과 축산농가 경영안정에 나설 방침이다.
news2349@newspim.com