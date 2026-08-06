세종시의회 도시환경위, 첫 현장 점검…크린넷·상하수도 현안 청취

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 도시환경위원회가 6일 환경·수자원 관리시설 첫 현장점검을 했다
- 위원들은 크린넷 집하장 악취 개선과 탈취 설비 효과 검증·시설 개선을 주문했다
- 상하수도사업소 근무여건 개선과 요금 현실화·수질 관리 강화로 시민 삶의 질 향상을 강조했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 도시환경위원회가 전반기 위원회 구성 이후 첫 현장 방문에 나서 시민 생활과 직결된 환경·수자원 관리 시설 점검에 나섰다.
6일 시의회에 따르면 이순열 위원장을 비롯한 위원들이 이날 제2호 크린넷 집하장과 상하수도사업소를 찾아 시설 운영 현황을 확인하고 현장 애로사항을 청취했다.
이날 위원들은 먼저 제2호 크린넷 집하장을 방문해 생활폐기물 수송과 집하 과정, 탈취 설비 운영 실태 등을 점검했다.
박병남 위원은 인근 주택가에서 지속적으로 제기되고 있는 악취 민원을 언급하며 "악취 발생 원인을 면밀히 분석하고 주민들이 체감할 수 있는 근본적인 개선 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.
박란희 위원도 "탈취 설비의 효과성 검증 결과를 바탕으로 시설 개선과 악취 저감 대책을 조속히 추진해야 한다"고 주문했다.
이어 상하수도사업소를 찾은 위원들은 안정적인 수돗물 공급 체계와 하수 처리 운영 현황을 보고받고 주요 현안을 점검했다.
정연희 위원은 "과중한 업무와 열악한 근무 환경 속에서 근무하는 직원들의 사기 진작과 안전 확보를 위해 근무 여건 개선에 지속적으로 관심을 가져달라"고 당부했다.
김학서 위원은 상하수도 요금 현실화율 개선을 긍정적으로 평가하면서도 "재정 건전성을 확보하는 동시에 하수 처리 공정 전반의 운영 수준을 점검해 안정적인 수질 관리가 이뤄질 수 있도록 해야 한다"고 말했다.
이순열 위원장은 "현장을 직접 확인하며 시설 운영 과정에서 발생하는 문제와 애로사항을 파악할 수 있었다"며 "시민 삶의 질 향상과 직결된 현안 과제를 면밀히 살피고 향후 의정활동에 적극 반영하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com