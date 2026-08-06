충북, '창업특별도' 본격 시동…7072억원 투입해 벤처생태계 키운다

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 6일 7072억 투입 창업특별도 계획을 발표했다
- 충북은 펀드·모펀드 조성과 오송 중심 인프라 재편으로 창업 전주기 지원체계를 구축한다
- 충북도는 전담 조직 확대와 추진단 운영으로 벤처 투자·유니콘 육성 등 창업 거점 도약을 목표로 한다
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신용한 지사 "대한민국 창업 허브로" 종합 계획 발표
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 7000억 원 규모의 창업 생태계 혁신 프로젝트를 가동하며 지역경제 체질 개선에 나선다.
투자와 기술 사업화, 글로벌 진출을 연계한 창업 플랫폼을 구축해 충북을 비수도권 대표 창업 거점으로 육성하겠다는 전략이다.
신용한 충북지사는 6일 도청에서 기자회견을 열고 민선 9기 핵심 경제 정책인 '창업특별도 충북 조성 종합 계획'을 발표했다.
창업 인프라 확충부터 투자, 스케일업, 해외 진출까지 기업 성장 전 주기를 지원하는 5대 전략과 25개 실행 과제를 담았다.
충북도는 지역 창업 기업 감소와 벤처 투자 위축, 창업 5~7년 차 기업의 자금난에 따른 '데스 밸리'를 극복하기 위해 대규모 투자 재원 확보에 나선다.
1000억 원 규모의 충북 창업 펀드와 1007억 원 규모의 충북형 지역 성장 모펀드를 조성하고 충청권 4개 시·도가 참여하는 3000억 원 규모의 광역 모펀드도 추진한다.
창업 인프라는 오송을 중심으로 재편된다.
스타트업 파크를 조성해 창업·투자·실증·사업화를 한곳에서 지원하고 남·북부 권에는 청년 창업 기숙사와 특화 창업 지구, 지역 전용 펀드를 조성해 권역별 창업 기반을 강화할 계획이다.
기업 성장 지원도 확대된다.
대학 혁신 창업 프로그램과 스케일업 지원을 강화하고 제조 창업 공유 공장과 디자인 혁신 센터를 구축해 시제품 제작부터 양산까지 원스톱 지원 체계를 마련한다.
바이오 랩스 유치와 CES 충북 통합 관 운영을 통해 해외 시장 진출도 적극 지원한다.
사업에는 총 7072억 원이 투입된다.
도비 1151억 원을 마중물로 국비와 시·군비, 민간 자금을 연계해 창업 투자 생태계를 확대한다.
충북도는 창업 전담 조직을 팀에서 과 단위로 확대하고 도지사를 단장으로 하는 '창업특별도 조성 추진단'을 운영해 정책 추진력을 높일 방침이다.
신용한 지사는 "벤처 투자 연평균 1500억 원, 5년 차 창업 기업 생존율 향상, 유니콘 기업 6개 육성을 목표로 창업 기업이 지역에서 성장하고 정착하는 선순환 생태계를 만들겠다"며 "충북을 대한민국을 대표하는 창업 중심지로 도약시키겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com