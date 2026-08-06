청송군 가뭄·폭염 대응 '총력'...'가뭄위기단계' 발령

AI 핵심 요약beta
- 청송군이 6일 가뭄·폭염 대응 위해 긴급회의를 열었다
- 회의에서 농업용수·비상급수·폭염 취약계층 보호 대책을 점검했다
- 청송군은 저수율·농작물 상황 모니터링과 비상급수 지원 등으로 피해 최소화에 행정력을 집중할 방침이다
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[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권에 폭염이 이어지고 가뭄이 심화되면서 농작물 피해 우려가 커지고 있는 가운데 청송군이 가뭄과 폭염 선제 대응에 나섰다.
윤경희 군수는 6일 긴급 대책회의를 주재하고 주요 현장을 직접 점검했다.
이날 회의는 청송군에 가뭄 위기 단계가 발령되고 폭염 특보가 지속됨에 따라 가뭄과 폭염에 대한 대응 체계를 전면 점검하고 분야별 대응 방안 마련을 위해 긴급 소집됐다. 윤 군수는 여름휴가도 반납한 것으로 전해졌다.
회의에서 실·과·원·소장과 읍·면장, 한국농어촌공사, 한국수자원공사 관계자 등은 농업용수 확보와 비상 급수 대책, 저수율 관리, 농작물 및 축산 피해 예방 방안 등을 공유했다.
또 무더위 쉼터 운영 실태와 폭염 대비 국민 행동 요령 홍보, 고령 농업인과 외국인 근로자 등 폭염 취약 계층 보호 대책, 이재민 임시 주거 시설 점검 등 군민 안전을 위한 분야별 대응 방안도 함께 점검했다.
회의를 마친 윤 군수는 곧바로 장전저수지와 성덕댐을 찾아 저수 현황과 용수 공급 상황을 확인하고 농작물 재배지를 방문해 가뭄 피해와 생육 상태를 직접 살폈다.
이어 장전1리 경로당과 청운리 경로당 등 무더위 쉼터를 찾아 냉방 시설 운영 상태를 점검하고 어르신들의 건강과 이용 불편 사항을 세심히 살피는 등 현장 중심의 대응에 나섰다.
청송군은 앞으로도 기상 상황을 예의 주시하며 저수율과 농작물 생육 상황을 지속적으로 모니터링하고 필요 시 비상 급수 지원과 현장 점검을 확대하는 등 가뭄과 폭염으로 인한 피해를 최소화하는 데 행정력을 집중할 방침이다.
윤경희 군수는 "가뭄과 폭염이 장기화될수록 군민의 일상과 농업 현장의 어려움은 더욱 커질 수 있다"며 "모든 행정력을 총동원해 농업용수 확보와 취약 계층 보호에 빈틈없이 대응하고 군민의 안전과 생명을 지키기 위해 현장 중심의 재난 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com