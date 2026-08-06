국민통합위 "청년엔 기회를, 중고령층엔 안정을"…세대상생 일자리 특위 출범

AI 핵심 요약beta
- 대통령직속 국민통합위원회가 6일 세대상생 일자리 특별위원회를 출범했다
- 특위는 청년·중고령층 일자리 격차 완화와 상생 위한 정책 대안을 모색한다
- 특위는 미래산업 인재양성, 청년 진입 촉진, 중고령 고용안정 과제를 선정해 실효성 있는 대안을 마련한다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 6일 '세대상생 일자리 특별위원회'를 출범하고 청년층부터 중고령층을 아우르는 양질의 일자리 확대 방안을 모색한다.
통합위는 이날 오후 정부서울청사에서 특위 위촉장 수여식을 개최하고 첫 회의를 열었다고 밝혔다.
특위는 청년층의 사회 진출 기회 확대와 중고령층의 안정적인 근로 여건을 마련해 세대 간 일자리 격차를 완화하고 상생할 수 있는 정책 대안을 모색하고자 출범했다.
특위는 서기자 세대젠더갈등해소 분과위원장이 위원장을 맡고, 고용·노동, 세대갈등 관련 분야 전문가 등 총 9명으로 구성됐다.
통합위는 특위 출범에 앞서 세 차례의 준비 회의를 갖고 세대 간 고용 격차, 인공지능(AI) 시대 청년 일자리, 고령 인구 노동 등 현황과 문제점을 점검하고, 특위에서 다룰 핵심 과제를 논의했다.
특위는 향후 미래산업 맞춤형 인재양성, 청년 노동시장 진입 촉진, 중고령층 고용 안정 지원 등 세부과제를 선정하고 실효성 있는 정책대안을 마련할 계획이다.
이석연 통합위원장은 "일자리 문제는 세대 간 대립이 아닌, 함께 풀어가야 할 통합의 핵심 과제"라며 "이번 특위 출범이 세대상생 일자리에 대한 사회적 논의가 확산되는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.
서기자 특위원장은 "청년에게는 더 많은 기회를, 중고령층에게는 안정적인 일자리를 제공할 수 있는 세대상생 정책과제를 발굴하고, 국민이 체감할 수 있는 실질적인 정책대안을 마련하는 데 특위의 역량을 모을 것"이라고 말했다.
the13ook@newspim.com