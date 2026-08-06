"차 한잔에 벽 허물었다"…대전중부경찰서, 현장 직원과 따뜻한 소통

AI 핵심 요약beta
- 대전중부경찰서는 6일 직장협의회와 첫 간담회인 '직·장 이음 톡톡'을 개최했다
- 간담회에서 근무환경·업무관행·혹서혹한기 지원 등 복지와 근무여건 개선 의견을 자유롭게 나눴다
- 중부경찰서는 분기별 간담회로 건의사항을 적극 반영하고 공유해 건강한 조직문화를 만들 계획이다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 딱딱한 보고 대신 따뜻한 차 한 잔이 놓였다. 대전중부경찰서가 지휘부와 현장 직원 사이의 벽을 낮추고 근무 현장의 목소리를 직접 듣는 소통 창구를 마련했다.
대전중부경찰서는 6일 직장협의회와 함께 정기 간담회인 '직·장 이음 톡톡(Talk Talk)'을 처음 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 정형화된 회의 형식에서 벗어나 경찰서장과 직장협의회 회원들이 자유롭게 의견을 나누는 방식으로 진행됐다. 참석자들은 지역관서와 부서별 근무환경 개선, 불합리한 업무 관행, 혹서·혹한기 현장 지원 방안 등 실질적인 복지와 근무 여건을 놓고 의견을 교환했다.
중부경찰서는 앞으로 분기별 1차례씩 간담회를 열고 현장에서 제기된 건의사항을 관련 부서 검토를 거쳐 적극 반영할 계획이다. 처리 과정과 추진 상황도 직원들과 공유하기로 했다.
김경태 대전중부경찰서장은 "현장이 건강해야 치안 서비스의 질도 높아진다"며 "직장협의회와 꾸준히 소통해 격의 없이 의견을 나누고 당당하고 행복한 일터를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
오흥균 직장협의회 회장은 "지휘부와 현장 간 문턱을 낮추고 진정성 있는 대화를 나눌 수 있는 자리가 마련돼 뜻깊다"며 "상호 존중과 신뢰를 바탕으로 건강한 조직문화를 함께 만들어가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com