이남오 함평군수, 여름휴가 반납하고 국토부 장관 면담

AI 핵심 요약beta
- 이남오 함평군수는 6일 김윤덕 국토부 장관을 만나 핵심 현안 해결을 요청했다
- 빛그린국가산단 RE100 지정과 100만평 확장으로 첨단산업 집적 및 미래산업 성장축 조성을 추진한다 했다
- 국도1호선 학교 고가교 철거와 평면교차로 개선으로 안전 확보와 지역경제 활력 제고에 정부 지원을 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 이남오 전남광주통합함평군수가 여름휴가를 반납하고 김윤덕 국토교통부 장관을 직접 만나 국도 1호선 학교 고가교 철거 등 핵심 현안 해결을 요청했다.
이 군수는 전북 전주시 완산구에서 김윤덕 국토부 장관과 면담을 갖고 지역 주요 사업을 설명했다고 6일 밝혔다.
면담에서 이 군수는 빛그린국가산업단지의 RE100 산업단지 지정과 약 100만평(340만㎡) 확장을 건의했다. 함평군은 이 사업을 통해 반도체와 미래 자동차, 신재생에너지 등 첨단산업을 집적해 동부권 미래산업 성장축을 조성한다는 계획이다.
이 군수는 주민 숙원인 국도 1호선 학교 고가교 철거사업도 건의했다. 총사업비 100억 원이 소요되는 이 사업은 무안광주고속도로 개통 이후 교통량이 줄었음에도 지역 단절과 도시경관 저해, 교각·난간 충돌사고 지속 등 안전 문제가 제기돼 왔다.
함평군은 고가교 철거와 평면교차로 개선을 통해 주민 삶의 질을 높이고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 정부의 관심과 지원을 요청했다.
이남오 군수는 "함평의 미래를 바꿀 핵심 현안에 귀 기울여 주시고 선뜻 면담에 응해주신 김윤덕 국토부 장관님께 감사드린다"며 "정부 정책과 함평의 강점을 연결해 새로운 성장동력을 만들고,함평 전 지역이 함께 성장하는 '함평 대전환'을 차질 없이 실현해 나가겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com