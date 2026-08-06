폭염 탈출 직항 열렸다…에어로케이, 청주~하코다테 하늘길 개통

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이는 6일 청주공항서 하코다테행 부정기 노선 운항을 시작했다
- 첫 항공편은 탑승률 96%를 기록했고 23일까지 목·일요일 주 2회 총 6회 운항한다
- 에어로케이는 운항 실적을 분석해 정기편 전환을 검토하며 홋카이도 노선을 3개로 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 연일 이어지는 폭염 속에 청주에서 일본 홋카이도 하코다테까지 한 번에 갈 수 있는 하늘길이 열렸다. 에어로케이는 이번 노선을 통해 늦여름 피서를 떠나는 여행객 수요를 적극 공략한다.
에어로케이항공은 청주국제공항과 일본 홋카이도 하코다테를 잇는 부정기 노선 운항을 시작했다고 6일 밝혔다.
이날 오전 청주국제공항에서는 충북도와 공항 관계자, 에어로케이 임직원 등이 참석한 가운데 취항 기념행사가 열렸다. 첫 항공편은 낮 12시 45분 청주를 출발해 현지시간 오후 3시 하코다테공항에 도착했다.
첫 운항편 탑승률은 96%를 기록하며 높은 관심을 보였다. 이에 따라 청주국제공항에서도 홋카이도 직항 노선을 이용할 수 있게 됐다.
노선은 오는 23일까지 매주 목요일과 일요일 주 2회, 총 6회 운항한다. 청주 출발편은 오후 12시 45분, 하코다테 출발편은 오후 4시 20분이며, 에어로케이는 운항 실적과 수요를 분석해 정기편 전환 여부를 검토할 계획이다.
하코다테는 홋카이도 남단의 대표 관광도시로, 하코다테산 야경과 모토마치 거리, 아사이치(아침시장) 등으로 유명하다. 여름철 평균기온이 20~25도 수준으로 국내 폭염을 피해 떠나는 여행지로도 인기를 끌고 있다.
에어로케이 관계자는 "청주~하코다테 노선 개설로 홋카이도 여행 선택의 폭이 넓어졌다"며 "늦여름 휴가를 계획하는 여행객들에게 매력적인 노선이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 에어로케이는 이번 취항으로 삿포로와 오비히로를 포함해 홋카이도 노선을 3개로 확대했다. 현재 일본·중국·대만·베트남·몽골·필리핀 등 6개국 23개 국제노선을 운항 중이다.
gyun507@newspim.com