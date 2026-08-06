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[인사] 충남교육청

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AI 핵심 요약

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  • 충남교육청이 9월1일자 교원인사를 단행했다
  • 유·초등과 중등의 교장·교감·장학사 인사를 폭넓게 조정했다
  • 교육장과 도교육청 국·과장도 함께 새로 배치했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

충남교육청 9월 1일자 교원·교육전문직원 인사

▣유초등

◇ 유치원장 전보
▲가람유 최승희

◇ 유치원장 전직
▲조양유 한복연

◇ 유치원장 승진
▲천안불당유 곽정은 ▲금산유 송윤근

◇ 초등학교장 전보
▲천안일봉초 김지한 ▲천안쌍정초 김영선 ▲천안용곡초 문영애 ▲신가초 배상식
▲광덕초 신기섭 ▲천안새샘초 이윤미 ▲학봉초 오유석 ▲신관초 이상원 ▲경천초 이한숙
▲반포초 조미용 ▲청보초 김은숙 ▲남포초 김현숙 ▲청룡초 오미선 ▲주포초 이광열
▲월전초 이재천 ▲대천초 정경아 ▲온양온천초 강석원 ▲염티초 심동섭 ▲연화초 윤광수
▲온양신정초 이은규 ▲아산용연초 이인희 ▲음봉초 함경의 ▲엄사초 류신 ▲노성초 유연희 ▲고대초 김미영 ▲순성초 박기성 ▲북창초 박호철 ▲성당초 이승우 ▲합송초 강영규
▲서부초 손찬희 ▲홍동초 윤택중 ▲오가초 이광진 ▲원북초 이광순 ▲대기초 홍건표

◇ 초등학교장 전직
▲충무초 신세균

◇ 초등학교장 승진
▲목천초 윤남정 ▲천안남산초 이강민 ▲천안업성초 이동자 ▲은석초 장영숙 ▲명천초 이현자
▲한들물빛초 김명진 ▲둔포초 김미숙 ▲용화초 박규상 ▲염작초 방영일 ▲거산초 임태규
▲명지초 박희량 ▲팔봉초 방인욱 ▲학돌초 하용선 ▲논산내동초 노윤정 ▲논산동성초 박순정
▲성동초 박종관 ▲조금초 김동렬 ▲삼봉초 김현아 ▲초락초 류은정 ▲계성초 박창화
▲고산초 윤일숙 ▲합도초 이종숙 ▲대덕초 정지영 ▲백제초 명옥선 ▲구룡초 유상기
▲외산초 이유선 ▲마산초 김은숙 ▲기산초 김전옥 ▲서면초 조현옥 ▲갈산초 이정숙
▲홍성초 전석배 ▲신암초 김현숙 ▲신양초 송은주 ▲방포초 임경숙 ▲삼성초 전정희
▲태안초 조은양

◇ 초등학교장 공모
▲안면초 김용기

◇ 유치원감 전보
▲논산계룡 김미숙

◇ 유치원감 승진
▲천안 장혜정 ▲서산 박정민

◇ 초등(특수)학교 교감 전보
▲공주 강연욱 ▲아산 김대원, 손복주 ▲논산계룡 남연주 ▲당진 강태수 ▲홍성 김경수

◇ 초등(특수)학교 교감 전직
▲천안 조은영 ▲아산 장군, 하종민 ▲서산 류선희, 서정숙 ▲논산계룡 김숙경, 이승현
▲부여 조한기 ▲예산 차정환 ▲당진꿈나래 정상수

◇ 초등학교 교감 승진
▲천안 도찬구, 백강현, 서현실, 윤석묵, 윤석춘, 이미현, 이영화, 차요셉, 한수연
▲공주 안명옥 ▲보령 구용화, 김상균, 박상헌, 이세형, 차준건 ▲아산 김진영, 김태철, 조미연
▲서산 김성민, 김용준 ▲논산계룡 강석진, 손정현, 심소훈, 이은정, 임지원 ▲당진 조석연
▲부여 정상숙, 한혁 ▲서천 김혁, 이지혜 ▲청양 이기풍, 장호영 ▲예산 이동훈, 인성희
▲태안 신현실, 장혜경

◇ 초등학교 교감 국립학교 전출
▲공주교육대학교 유화수

◇ 도교육청 과장
▲초등특수교육과 과장 정근란 ▲유아교육복지과 과장 이미정

◇ 도교육청 장학관
▲교권보호관 교권보호팀장 인정남 ▲초등특수교육과 장학관 송선옥
▲유아교육복지과 유아교육팀장 유혜정 ▲체육건강과 체육교육팀장 임유철

◇ 직속기관 교육연구관
▲교육과정평가정보원 학력향상지원센터장 송정범

◇ 교육지원청 교육장
▲아산교육지원청 교육장 최미경 ▲청양교육지원청 교육장 노종우
▲태안교육지원청 교육장 이인화

◇ 교육지원청 과장
▲공주교육지원청 교육과장 문제민 ▲서산교육지원청 체육인성건강과장 김성진
▲당진교육지원청 체육인성건강과장 박창옥 ▲태안교육지원청 교육과장 가예진

◇ 장학사∙교육연구사 전보·전직
▲교권보호관 노영수, 조한진 ▲정책기획과 이진영 ▲초등특수교육과 김민식, 명아름, 민보람
▲민주시민교육과 황현정 ▲미래인재과 김용선, 이대열 ▲교육연수원 윤판원, 최종원
▲안전수련원 이선영 ▲공주교육지원청 김규섭 ▲아산교육지원청 배경란, 조경삼

◇ 장학사∙교육연구사 신규 임용
▲천안교육지원청 박성희 ▲아산교육지원청 김병직, 이주철
▲서산교육지원청 윤현나, 윤홍영, 최윤호 ▲논산계룡교육지원청 서재석, 이경찬
▲당진교육지원청 안홍정, 이애리 ▲부여교육지원청 오미옥, 이대호 ▲서천교육지원청 정세희
▲청양교육지원청 김보해, 이동엽 ▲예산교육지원청 박상호 ▲태안교육지원청 김덕염

◇ 유보통합 임기제장학사 신규 임용
▲초등특수교육과 홍수연

◇ 보건 임기제장학사 신규 임용
▲체육건강과 배미라

◇ 교육연구관 파견
▲공주대학교 지방교육정책개발원 임대봉

◇ 장학사 파견
▲대한민국교육감협의회 이혜원

▣중등

◇ 중등학교장 전보
▲천안여자중 문영옥 ▲공주여자중 한규석 ▲대천중 이혜경 ▲한내여자중 조명숙
▲장항중 박영태 ▲홍성중 조원찬 ▲홍성여자중 이인영 ▲고덕중 전은주
▲천안불당고 장호중 ▲웅천고 강용중 ▲금산산업고 황광수 ▲천안늘해랑학교 안인숙
▲논산여자중 최은주 ▲부여중 김경수 ▲온양용화고 김재일 ▲여해학교 배병국

◇ 중등학교장 전직
▲천안공업고 오동규 ▲충남예술고 박용미 ▲부여전자고 황석연 ▲온양신정중 김선미

◇ 중등학교장 승진
▲천안성정중 정석우 ▲천안오성중 이정옥 ▲천안백석중 이근희 ▲천안불당중 박현동
▲천안새샘중 김용애 ▲천안가람중 전문섭 ▲보령중 김양선 ▲온양여자중 김혜정
▲설화중 박현숙 ▲탕정중 김기수 ▲아산테크노중 윤은희 ▲한들물빛중 양동훈
▲아산갈산중 하헌목 ▲연산중 권동명 ▲서천중 서헌원 ▲대술중 안정미
▲천안제일고 신희창 ▲천안쌍용고 윤진석 ▲천안업성고 박지철 ▲온양여자고 최원범
▲배방고 최종석 ▲용남고 김영재 ▲계룡고 전희진 ▲서천고 우희준
▲청양고 강미숙 ▲정산고 황용하 ▲홍성여자고 박진석

◇ 중등학교장 공모
▲청양중 김정식 ▲충남해양과학고 황연형

◇ 중등학교 교감 전보
▲공주 이준우 ▲홍성 오세홍, 이선기 ▲공주여자고 유근경 ▲서산중앙고 박성진
▲당진정보고 양재호 ▲충남디자인예술고 진기용 ▲정산고 지원구
▲충남드론항공고 박종현 ▲천안늘해랑학교 윤태성 ▲서산성봉학교 김세준

◇ 중등학교 교감 전직
▲천안 김종연 ▲아산 이건엽 ▲청양 김학이 ▲예산 이덕우 ▲천안두정고 전창순
▲천안쌍용고 이현탁 ▲천안불당고 박성준 ▲설화고 이연정 ▲아산충무고 노경수
▲국방항공고 변은희 ▲부여정보고 국유미 ▲덕산고 고상현

◇ 중등학교 교감 승진
▲천안 김홍주, 박인옥, 위지정, 정남일, 정호준, 한리나 ▲아산 김미영, 전기수, 조윤미
▲논산계룡 김대기, 나지영, 황은희 ▲금산 공선숙 ▲천안공업고 김미화 ▲충남예술고 이동훈 ▲온양고 김용만 ▲연무마이스터고 송현창 ▲한국국제비즈니스고 인치희 ▲충남체육고 이명한 ▲용남고 이명강 ▲금산하이텍고 박영주 ▲부여전자고 이윤영 ▲천안인애학교 조수인

◇ 도교육청 국장
▲교육국장 김병갑

◇ 도교육청 교권보호관
▲교권보호관 류양걸

◇ 도교육청 과장
▲정책기획과 임성실 ▲미래인재과 이영주 ▲체육건강과 지재규

◇ 도교육청 장학관
▲교권보호관 교권회복팀장 한규영 ▲정책기획과 학교혁신팀장 김구슬
▲중등교육과 중등교육팀장 김기매 ▲중등교육과 진로진학팀장 박은태
▲교원인사과 중등인사팀장 이우열 ▲미래인재과 직업교육팀장 공정희
▲미래인재과 인공지능직업교육센터장 나학규

◇ 직속기관 원장
▲교육과정평가정보원 주종한 ▲충무교육원 김은경

◇ 직속기관 교육연구관
▲교육과정평가정보원 교육과정평가지원부장 박두순 ▲교육연수원 미래연수부장 안현정
▲학생교육문화원 예술진흥부장 김병춘 ▲충무교육원 교학부장 김종찬

◇ 교육지원청 교육장
▲서산교육지원청 이은상 ▲부여교육지원청 전영배

◇ 교육지원청 과장
▲보령교육지원청 교육과장 백승구 ▲아산교육지원청 교육과장 김창수

◇ 장학사·교육연구사 전보·전직
▲교권보호관 김성진, 우인식 ▲정책기획과 이수진 ▲초등특수교육과 장유미
▲중등교육과 김서영, 박소희, 박지은, 박진근 ▲교원인사과 안지영 ▲민주시민교육과 이주희
▲체육건강과 송준섭 ▲총무과 신은지 ▲교육과정평가정보원 노영현 ▲교육연수원 조용옥
▲충무교육원 한양희 ▲과학교육원 김은정 ▲국제교육원 최기복
▲진로융합교육원 김라미, 김종우 ▲천안교육지원청 김선영, 오현주, 윤예섭
▲아산교육지원청 이정윤, 하나란 ▲서산교육지원청 이강헌

◇ 장학사·교육연구사 신규 임용
▲미래인재과 김용상, 송호임 ▲체육건강과 김광현 ▲교육과정평가정보원 송광자
▲과학교육원 김준용 ▲진로융합교육원 백승관 ▲천안교육지원청 김하영, 백용희
▲공주교육지원청 구영모 ▲보령교육지원청 권순신 ▲아산교육지원청 박영선
▲서산교육지원청 김병인 ▲논산계룡교육지원청 강보선, 김시연, 송유미
▲당진교육지원청 정민선, 최성근 ▲금산교육지원청 강석원 ▲서천교육지원청 조부재
▲청양교육지원청 송은정, 이성은 ▲홍성교육지원청 공지숙, 박선진
▲예산교육지원청 이경희, 이은혜

gyun507@newspim.com

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정동영 업무보고 논란 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 청와대 영빈관에서 5일 열린 외교·안보 분야 정부 부처의 대통령 업무보고에서 정동영 통일부 장관의 '한반도 평화공존 발전 구상'과 업무보고 발언이 논란을 빚고 있다. 이날 정 장관의 발언 중에는 정부 내 조율을 거치지 않은 사안을 정책으로 추진하겠다고 공언한 것이 있는가 하면 사실 관계에 맞지 않은 설명도 있었다. 이재명 대통령은 공개적으로 신중을 기해 달라고 경고했고, 조현 외교부 장관은 '이상주의적 희망에 근거한 비현실적 구상'이라는 비판을 내놨다. 그동안 정 장관의 대북 정책 관련 발언이 물의를 빚은 적은 여러 번 있지만 대통령과 유관 부처 장관이 공개적으로 부정적 입장을 표명한 것은 이례적이다. 정 장관의 무리한 대북 접근법과 월권을 제어해야 한다는 목소리도 높아지고 있다. [정동영 통일부 장관이 지난달 23일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 취임 1주년 기자간담회를 하고 있다. [사진=통일부] 2026.07.23 ◆통일부 장관 권한 넘어선 주장 정 장관은 이날 업무보고에서 '한반도 평화공존 발전 구상'을 설명하면서 이재명 정부 2년차 핵심 과제로 상호 존중·평화적 갈등 해결·핵 없는 한반도 등 3대 기본 방향을 제시했다. 정 장관은 "대결과 혐오의 언어는 멈춰야 한다"면서 주적 용어 대체를 주장했다. 지난 25년간의 CVID(완전하고 검증가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화) 구도는 이미 무너졌다고도 했다. 또 "현 시점에서 흘러간 선(先)비핵화만 되뇌는 것은 현실을 바꾸는 데 힘이 되지 않는다"고 주장했다. 정 장관은 또 "정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 논의에 착수하겠다"면서 "북·미 정상회담 견인과 함께 4자 대화의 동력을 확보하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다. 하지만 이 대통령은 정 장관의 구상에 대부분 제동을 걸었다. 이 대통령은 "평화공존 정책이 정치적으로 악용되는 측면이 있다"며 "많이 조심하셔야 한다"고 지적했다. 북한을 다른 이름으로 불러야 한다는 주장에는 "표현에 꼬투리가 잡혀 정쟁으로 휘몰아 들어가면 원래 하고자 했던 데에서 오히려 나쁜 상황이 초래될 수 있다"고 경고했다. 이 대통령은 남북 신뢰 구축을 위해 9·19 군사합의를 선제적으로 복원해야 한다는 정 장관의 주장에 대해서도 "우리의 선의대로 하는 게 과연 한반도의 평화와 안정에 플러스냐, 결론적으로 약간의 의문이 들 때도 있다"며 부정적으로 반응했다. 조현 외교부 장관은 업무보고 사후 브리핑에서 정 장관이 언급한 '4자 회담'에 대해 "이상주의에 근거한 어떤 희망이라 하더라도 그건 아직 조율되지 않은 방법"이라며 "여러분들께서 디스카운트해 주시면 좋겠다"고 선을 그었다. 정 장관이 9월 러시아 블라디보스토크에서 열리는 '동방경제포럼(EEF)'을 언급하며 "정부 차원에서 (참석을) 검토하고 있다"고 발언한 데 대해서도 조 장관은 "그것은 외교부의 몫"이라며 "아직 거기까지 진도가 나가지 않았다"고 잘랐다. 정 장관이 이날 소개한 대북 구상과 설명은 정부 내 조율을 거치지 않았다는 점에서 문제가 있다. 특히 주적 표현 대체와 국호 사용, 9·19 군사합의 복원, 4자회담 추진 등은 통일부 장관이 결정할 사안이 아니어서 월권이라는 지적이 나오고 있다. 이 대통령은 정 장관의 업무보고를 듣고 난 뒤 "여기 업무보고에 발표했다고 승인난 건 아니다"라고 재차 확인했다. 정부의 한 소식통은 "정 장관의 발언 내용은 대부분 국가안전보장회의(NSC)를 거쳐 결정된 사안이 아닌 정 장관의 개인적 생각에 가깝다"며 "안보 관련 부처 장관이 정부의 공식 정책이 아닌 사안을 추진하겠다고 업무보고를 하고 대통령의 면전에서 '국군통수권자가 나서야 한다'고 주장한 것은 심각한 문제"라고 지적했다. 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 통일 외교 국방 등 외교 안보 부처 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.05 ◆시대착오적 접근, 대북 인식 오류 더욱 문제인 것은 정 장관의 이같은 주장이 현 시점에서 이미 참고가 될 수 없는 과거의 경험 또는 사실과 다른 인식에 기반하고 있다는 것이다. 정 장관이 주장하는 구상은 급격히 변화하고 있는 북한의 전략과 한반도 및 국제 정세를 전혀 반영하지 못하고 있다는 비판이 제기되고 있다. 정 장관이 "흘러간 선(先)비핵화만 되뇌는 것은 현실을 바꾸지 못한다"고 언급한 것은 지금까지의 대북 접근법을 호도하고 있다. 북핵 위기 발발 이후 지금까지 모든 핵 협상에서 한국이나 미국은 북한에 선비핵화를 공식적으로 요구한 적이 없기 때문이다. 지금까지의 북핵 협상은 북한의 비핵화 조치에 한·미가 상응하는 대가를 제공하는 방식으로 이뤄졌다. 1994년 북·미 제네바 기본합의는 핵시설 동결과 중유 제공의 교환이었다. 2005년 9.19 공동성명도 북한의 비핵화 조치의 모든 단계에 상응조치를 제공하는 '행동 대 행동' 원칙이 적용됐다. 대북 협상에 관여했던 한 전직 관료는 "모든 북핵 협상은 북한의 비핵화 조치와 한·미가 제공하는 상응조치를 어떻게 정교하게 배열하느냐가 관건이었다"면서 "정 장관의 발언은 지금까지 한·미가 북한에 먼저 핵을 포기해야 대화할 수 있다는 정책을 고수해 현 상황에 이르게 됐다는 잘못된 인식에서 비롯된 것으로 보인다"고 말했다. 정 장관이 "지난 25년간의 CVID 구도가 무너졌다"고 말한 것도 비핵화의 개념에 대한 이해 부족이라는 비판이 제기되고 있다. 북핵 문제에 정통한 외교 소식통은 "어떤 명칭을 붙이든 핵을 제거한 뒤 이를 검증하고 재발 방지 조치를 하는 것은 비핵화에 반드시 포함되어야 하는 기본적 절차"라며 "CVID는 안 된다고 말하는 것은 북한의 비핵화 조치를 검증도 하지 않고 언제든 되돌릴 수 있도록 합의하자는 말과 같다"고 지적했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 조현 외교부 장관이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 2026년 하반기 업무보고 사후브리핑을 하고 있다. 2026.08.05 gdlee@newspim.com ◆안보 리스크 키우는 통일부 장관 정 장관은 지난해 취임 직후부터 청와대와 외교부를 제치고 통일부가 북한과 관련된 모든 정책을 주도해야 한다는 주장을 펴면서 단독 질주를 거듭해왔다. 북한의 '적대적 두 국가' 주장을 변형한 '평화적 두 국가'를 지향해야 한다고 주장하면서 이에 문제점을 지적하는 목소리를 무시했다. 외교부가 미국과 북한 문제를 논의하는 것에 대해 "한반도 정책과 남북관계는 주권의 영역이며 동맹국과 협의의 주체는 통일부"라고 주장해 물의를 빚었다. 문재인 정부 시절 한·미 워킹그룹이 남북관계 파탄 원인이었다고 사실과 다른 주장을 폈다. 지난해 업무보고에서는 국제정세를 감안하지 않고 남북대화 재개에만 초점을 맞춘 비현실적 내용으로 논란을 빚었다. 정부 내 조율도 거치지 않고 독자 대북제재인 5·24 조치를 해제하고 9·19 군사합의 비행금지구역 복원을 추진하겠다는 방침도 밝혔다. 지난 4월에는 평안북도 구성시에 우라늄 농축 시설이 있다고 말해 파장을 일으켰다. 미국은 이 발언을 계기로 한국과 대북정보 공유를 제한했다. 이 조치는 지금도 계속되고 있는 것으로 알려졌다. 정 장관이 이처럼 정부의 공식 결정을 거치지 않은 사안을 정부 정책인 것처럼 주장하며 좌충우돌하는 배경에 대해 여러가지 해석이 나온다. 북한 문제에서 조기에 성과를 거둬야 한다는 조급증과 자신의 존재감 과시 욕구가 작용하고 있다는 평가가 많다. 일각에서는 정 장관이 2007년 민주당 대선후보였을 때 이재명 대통령이 캠프에서 비서실 부실장으로 활동한 전력이 있다는 것을 들어 "정 장관이 아직도 이 대통령을 아랫사람으로 생각하고 있는 것 아니냐"는 비판을 내놓기도 한다. 한·미 관계와 북한 문제를 오래 다뤘던 전직 관료 출신의 한 전문가는 "정 장관 취임 후 지금까지의 언행은 잘못된 현실 인식에 따른 독단과 앞서 가기, 월권 등으로 점철돼 있다"면서 "통일부 장관이라는 중요한 직책에 있으면서 스스로 안보 리스크를 키우는 역할만 했다"고 비판했다. opento@newspim.com 2026-08-06 06:10
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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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