[인사] 충남교육청

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 9월1일자 교원인사를 단행했다
- 유·초등과 중등의 교장·교감·장학사 인사를 폭넓게 조정했다
- 교육장과 도교육청 국·과장도 함께 새로 배치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
충남교육청 9월 1일자 교원·교육전문직원 인사
▣유초등
◇ 유치원장 전보
▲가람유 최승희
◇ 유치원장 전직
▲조양유 한복연
◇ 유치원장 승진
▲천안불당유 곽정은 ▲금산유 송윤근
◇ 초등학교장 전보
▲천안일봉초 김지한 ▲천안쌍정초 김영선 ▲천안용곡초 문영애 ▲신가초 배상식
▲광덕초 신기섭 ▲천안새샘초 이윤미 ▲학봉초 오유석 ▲신관초 이상원 ▲경천초 이한숙
▲반포초 조미용 ▲청보초 김은숙 ▲남포초 김현숙 ▲청룡초 오미선 ▲주포초 이광열
▲월전초 이재천 ▲대천초 정경아 ▲온양온천초 강석원 ▲염티초 심동섭 ▲연화초 윤광수
▲온양신정초 이은규 ▲아산용연초 이인희 ▲음봉초 함경의 ▲엄사초 류신 ▲노성초 유연희 ▲고대초 김미영 ▲순성초 박기성 ▲북창초 박호철 ▲성당초 이승우 ▲합송초 강영규
▲서부초 손찬희 ▲홍동초 윤택중 ▲오가초 이광진 ▲원북초 이광순 ▲대기초 홍건표
◇ 초등학교장 전직
▲충무초 신세균
◇ 초등학교장 승진
▲목천초 윤남정 ▲천안남산초 이강민 ▲천안업성초 이동자 ▲은석초 장영숙 ▲명천초 이현자
▲한들물빛초 김명진 ▲둔포초 김미숙 ▲용화초 박규상 ▲염작초 방영일 ▲거산초 임태규
▲명지초 박희량 ▲팔봉초 방인욱 ▲학돌초 하용선 ▲논산내동초 노윤정 ▲논산동성초 박순정
▲성동초 박종관 ▲조금초 김동렬 ▲삼봉초 김현아 ▲초락초 류은정 ▲계성초 박창화
▲고산초 윤일숙 ▲합도초 이종숙 ▲대덕초 정지영 ▲백제초 명옥선 ▲구룡초 유상기
▲외산초 이유선 ▲마산초 김은숙 ▲기산초 김전옥 ▲서면초 조현옥 ▲갈산초 이정숙
▲홍성초 전석배 ▲신암초 김현숙 ▲신양초 송은주 ▲방포초 임경숙 ▲삼성초 전정희
▲태안초 조은양
◇ 초등학교장 공모
▲안면초 김용기
◇ 유치원감 전보
▲논산계룡 김미숙
◇ 유치원감 승진
▲천안 장혜정 ▲서산 박정민
◇ 초등(특수)학교 교감 전보
▲공주 강연욱 ▲아산 김대원, 손복주 ▲논산계룡 남연주 ▲당진 강태수 ▲홍성 김경수
◇ 초등(특수)학교 교감 전직
▲천안 조은영 ▲아산 장군, 하종민 ▲서산 류선희, 서정숙 ▲논산계룡 김숙경, 이승현
▲부여 조한기 ▲예산 차정환 ▲당진꿈나래 정상수
◇ 초등학교 교감 승진
▲천안 도찬구, 백강현, 서현실, 윤석묵, 윤석춘, 이미현, 이영화, 차요셉, 한수연
▲공주 안명옥 ▲보령 구용화, 김상균, 박상헌, 이세형, 차준건 ▲아산 김진영, 김태철, 조미연
▲서산 김성민, 김용준 ▲논산계룡 강석진, 손정현, 심소훈, 이은정, 임지원 ▲당진 조석연
▲부여 정상숙, 한혁 ▲서천 김혁, 이지혜 ▲청양 이기풍, 장호영 ▲예산 이동훈, 인성희
▲태안 신현실, 장혜경
◇ 초등학교 교감 국립학교 전출
▲공주교육대학교 유화수
◇ 도교육청 과장
▲초등특수교육과 과장 정근란 ▲유아교육복지과 과장 이미정
◇ 도교육청 장학관
▲교권보호관 교권보호팀장 인정남 ▲초등특수교육과 장학관 송선옥
▲유아교육복지과 유아교육팀장 유혜정 ▲체육건강과 체육교육팀장 임유철
◇ 직속기관 교육연구관
▲교육과정평가정보원 학력향상지원센터장 송정범
◇ 교육지원청 교육장
▲아산교육지원청 교육장 최미경 ▲청양교육지원청 교육장 노종우
▲태안교육지원청 교육장 이인화
◇ 교육지원청 과장
▲공주교육지원청 교육과장 문제민 ▲서산교육지원청 체육인성건강과장 김성진
▲당진교육지원청 체육인성건강과장 박창옥 ▲태안교육지원청 교육과장 가예진
◇ 장학사∙교육연구사 전보·전직
▲교권보호관 노영수, 조한진 ▲정책기획과 이진영 ▲초등특수교육과 김민식, 명아름, 민보람
▲민주시민교육과 황현정 ▲미래인재과 김용선, 이대열 ▲교육연수원 윤판원, 최종원
▲안전수련원 이선영 ▲공주교육지원청 김규섭 ▲아산교육지원청 배경란, 조경삼
◇ 장학사∙교육연구사 신규 임용
▲천안교육지원청 박성희 ▲아산교육지원청 김병직, 이주철
▲서산교육지원청 윤현나, 윤홍영, 최윤호 ▲논산계룡교육지원청 서재석, 이경찬
▲당진교육지원청 안홍정, 이애리 ▲부여교육지원청 오미옥, 이대호 ▲서천교육지원청 정세희
▲청양교육지원청 김보해, 이동엽 ▲예산교육지원청 박상호 ▲태안교육지원청 김덕염
◇ 유보통합 임기제장학사 신규 임용
▲초등특수교육과 홍수연
◇ 보건 임기제장학사 신규 임용
▲체육건강과 배미라
◇ 교육연구관 파견
▲공주대학교 지방교육정책개발원 임대봉
◇ 장학사 파견
▲대한민국교육감협의회 이혜원
▣중등
◇ 중등학교장 전보
▲천안여자중 문영옥 ▲공주여자중 한규석 ▲대천중 이혜경 ▲한내여자중 조명숙
▲장항중 박영태 ▲홍성중 조원찬 ▲홍성여자중 이인영 ▲고덕중 전은주
▲천안불당고 장호중 ▲웅천고 강용중 ▲금산산업고 황광수 ▲천안늘해랑학교 안인숙
▲논산여자중 최은주 ▲부여중 김경수 ▲온양용화고 김재일 ▲여해학교 배병국
◇ 중등학교장 전직
▲천안공업고 오동규 ▲충남예술고 박용미 ▲부여전자고 황석연 ▲온양신정중 김선미
◇ 중등학교장 승진
▲천안성정중 정석우 ▲천안오성중 이정옥 ▲천안백석중 이근희 ▲천안불당중 박현동
▲천안새샘중 김용애 ▲천안가람중 전문섭 ▲보령중 김양선 ▲온양여자중 김혜정
▲설화중 박현숙 ▲탕정중 김기수 ▲아산테크노중 윤은희 ▲한들물빛중 양동훈
▲아산갈산중 하헌목 ▲연산중 권동명 ▲서천중 서헌원 ▲대술중 안정미
▲천안제일고 신희창 ▲천안쌍용고 윤진석 ▲천안업성고 박지철 ▲온양여자고 최원범
▲배방고 최종석 ▲용남고 김영재 ▲계룡고 전희진 ▲서천고 우희준
▲청양고 강미숙 ▲정산고 황용하 ▲홍성여자고 박진석
◇ 중등학교장 공모
▲청양중 김정식 ▲충남해양과학고 황연형
◇ 중등학교 교감 전보
▲공주 이준우 ▲홍성 오세홍, 이선기 ▲공주여자고 유근경 ▲서산중앙고 박성진
▲당진정보고 양재호 ▲충남디자인예술고 진기용 ▲정산고 지원구
▲충남드론항공고 박종현 ▲천안늘해랑학교 윤태성 ▲서산성봉학교 김세준
◇ 중등학교 교감 전직
▲천안 김종연 ▲아산 이건엽 ▲청양 김학이 ▲예산 이덕우 ▲천안두정고 전창순
▲천안쌍용고 이현탁 ▲천안불당고 박성준 ▲설화고 이연정 ▲아산충무고 노경수
▲국방항공고 변은희 ▲부여정보고 국유미 ▲덕산고 고상현
◇ 중등학교 교감 승진
▲천안 김홍주, 박인옥, 위지정, 정남일, 정호준, 한리나 ▲아산 김미영, 전기수, 조윤미
▲논산계룡 김대기, 나지영, 황은희 ▲금산 공선숙 ▲천안공업고 김미화 ▲충남예술고 이동훈 ▲온양고 김용만 ▲연무마이스터고 송현창 ▲한국국제비즈니스고 인치희 ▲충남체육고 이명한 ▲용남고 이명강 ▲금산하이텍고 박영주 ▲부여전자고 이윤영 ▲천안인애학교 조수인
◇ 도교육청 국장
▲교육국장 김병갑
◇ 도교육청 교권보호관
▲교권보호관 류양걸
◇ 도교육청 과장
▲정책기획과 임성실 ▲미래인재과 이영주 ▲체육건강과 지재규
◇ 도교육청 장학관
▲교권보호관 교권회복팀장 한규영 ▲정책기획과 학교혁신팀장 김구슬
▲중등교육과 중등교육팀장 김기매 ▲중등교육과 진로진학팀장 박은태
▲교원인사과 중등인사팀장 이우열 ▲미래인재과 직업교육팀장 공정희
▲미래인재과 인공지능직업교육센터장 나학규
◇ 직속기관 원장
▲교육과정평가정보원 주종한 ▲충무교육원 김은경
◇ 직속기관 교육연구관
▲교육과정평가정보원 교육과정평가지원부장 박두순 ▲교육연수원 미래연수부장 안현정
▲학생교육문화원 예술진흥부장 김병춘 ▲충무교육원 교학부장 김종찬
◇ 교육지원청 교육장
▲서산교육지원청 이은상 ▲부여교육지원청 전영배
◇ 교육지원청 과장
▲보령교육지원청 교육과장 백승구 ▲아산교육지원청 교육과장 김창수
◇ 장학사·교육연구사 전보·전직
▲교권보호관 김성진, 우인식 ▲정책기획과 이수진 ▲초등특수교육과 장유미
▲중등교육과 김서영, 박소희, 박지은, 박진근 ▲교원인사과 안지영 ▲민주시민교육과 이주희
▲체육건강과 송준섭 ▲총무과 신은지 ▲교육과정평가정보원 노영현 ▲교육연수원 조용옥
▲충무교육원 한양희 ▲과학교육원 김은정 ▲국제교육원 최기복
▲진로융합교육원 김라미, 김종우 ▲천안교육지원청 김선영, 오현주, 윤예섭
▲아산교육지원청 이정윤, 하나란 ▲서산교육지원청 이강헌
◇ 장학사·교육연구사 신규 임용
▲미래인재과 김용상, 송호임 ▲체육건강과 김광현 ▲교육과정평가정보원 송광자
▲과학교육원 김준용 ▲진로융합교육원 백승관 ▲천안교육지원청 김하영, 백용희
▲공주교육지원청 구영모 ▲보령교육지원청 권순신 ▲아산교육지원청 박영선
▲서산교육지원청 김병인 ▲논산계룡교육지원청 강보선, 김시연, 송유미
▲당진교육지원청 정민선, 최성근 ▲금산교육지원청 강석원 ▲서천교육지원청 조부재
▲청양교육지원청 송은정, 이성은 ▲홍성교육지원청 공지숙, 박선진
▲예산교육지원청 이경희, 이은혜
gyun507@newspim.com