대전 서구, 대학생과 치매안심마을 건강 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구가 6일 기성동 어르신 대상 치매 예방 프로그램을 운영하고 있다고 밝혔다.
- 프로그램은 65세 이상 주민을 위해 지난달 9일부터 이달 27일까지 주 1회 총 8차례 진행된다.
- 기억력 향상 활동·인지 게임 등 체험 중심 교육으로 치매 예방법과 건강관리 방법을 익히도록 했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구는 치매안심센터가 대전과학기술대학교 간호학과 동아리 'Heal We Go'와 함께 기성동 어르신을 대상으로 치매 예방 프로그램을 운영하고 있다고 6일 밝혔다.
'치매 NO! 건강 UP!' 프로그램은 기성동 치매안심마을에 거주하는 65세 이상 주민을 대상으로 지난달 9일부터 이달 27일까지 건강100세지원센터에서 주 1회씩 총 8차례 진행된다.
교육은 대전과학기술대학교 간호학과 임은정 교수와 동아리 회원 23명이 직접 기획한 학생 주도형 방식으로 마련됐다. 건강100세지원센터는 참가자 모집과 혈압·혈당 측정 등 기초 건강관리 서비스를 지원한다.
프로그램은 기억력 향상 활동과 인지 게임, 치매 예방 박수, 고혈압 예방 교육, 근감소증 예방 및 영양 관리, 호흡기 질환 예방, 심폐소생술과 자동심장충격기 교육 등으로 구성됐다.
강의보다는 노래와 게임, 운동, 체험을 중심으로 운영해 어르신들이 자연스럽게 치매 예방법과 건강관리 방법을 익힐 수 있도록 했다.
전문학 서구청장은 "학생들의 전공 지식과 참신한 아이디어로 마련한 프로그램이 어르신들의 치매 예방과 건강 증진에 도움이 되길 바란다"며 "지역 대학과 연계한 교육을 확대하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com