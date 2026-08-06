'대한민국 과학교육상' 휩쓴 대전교육청...과학교육 경쟁력 입증

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 6일 과학교육상 3명 수상해 전국 최다 기록했다
- 3명 교사는 융합·디지털·AI 기반 과학수업 혁신으로 미래형 과학교육 확산에 기여했다
- 시교육청은 노벨과학 프로젝트 등 탐구역량 강화 정책 지속 추진하며 과학교육 선도 도시 위상 높이겠다고 밝혔다
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전국 수상자 10명 중 3명 배출...지난해 2명 이어 쾌거
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 '대한민국 과학교육상'에서 전국 최다인 3명의 수상자를 배출하며 최고 수준의 과학교육 경쟁력을 다시 한번 입증했다.
6일 시교육청에 따르면 이날 부산 벡스코에서 교육부 주최로 열린 '2026년 대한민국 과학교육상' 시상식에서 대전동문초 이초희 수석교사, 대전두리중 김정희 교사, 대전버드내중 박진영 교사가 수상자로 선정됐다.
'대한민국 과학교육상'은 과학교육 발전에 기여한 우수 교원을 발굴·포상하는 상으로 대전시교육청은 지난해 전국 수상자 10명 가운데 2명을 배출한 데 이어 올해는 3명을 배출하며 전국 최다 수상 실적을 기록했다.
이 수석교사는 대전 지역 자원을 활용한 환경·과학 융합수업 모델 개발과 학생 주도형 디지털 기반 과학수업 확산, 과학수업 컨설팅 및 교원 연수 운영, 학생 탐구활동과 과학영재 프로그램 지도 등을 통해 학생 참여 중심의 과학교육과 수업 혁신에 기여한 공로를 인정받았다.
김 교사는 노벨과학교육지원단과 과학교육 컨설팅, 과학동아리 운영, 대덕연구개발특구 연계 과학체험활동 지도, 과학 탐구력과 융합적 사고력 향상을 위한 수업자료 및 프로그램 개발 등을 통해 미래형 과학교육 혁신을 이끌었다.
박 교사는 AI·디지털 기반 탐구수업 모델 연구를 비롯해 수업혁신사례연구대회 전국 1등급 수상, 노벨과학동아리 및 탐구·체험 프로그램 운영, 지능형 과학실 기반 수업모델 개발 등을 통해 AI 기반 미래형 과학교육 확산에 기여했다.
시교육청은 그동안 '노벨과학 꿈키움 프로젝트'를 비롯해 과학실험교육 활성화, 과학동아리 운영, 학생 연구활동 지원 등을 통해 학생들의 탐구역량과 창의성을 키우는 미래형 과학교육을 추진해 왔다. 앞으로도 교원 연구회 운영과 연수 지원을 확대해 교원의 전문성 향상을 지속 지원할 계획이다.
오석진 교육감은 "이번 수상은 교원들의 열정과 전문성, 대전 과학교육의 우수성을 다시 한번 전국에 알린 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 교사의 연구와 수업 혁신을 적극 지원해 학생들이 미래 과학기술사회를 이끌 창의융합형 인재로 성장할 수 있도록 돕고, 과학교육 선도 도시 위상을 더욱 높여가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com