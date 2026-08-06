대전시, 마을세무사 현판 전달..."무료 세금상담 지원"

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 6일 제6기 마을세무사에 현판을 전달했다
- 마을세무사는 취약계층 등에 무료 세무상담을 제공하는 제도다
- 대전시는 현판 48개를 설치해 제도 홍보와 세금 상담 지원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 제6기 마을세무사에 현판을 전달했다고 6일 밝혔다.
대전시가 2016년부터 시행해 온 마을세무사 제도는 지역 세무사의 재능기부를 통해 취약계층, 영세사업자, 전통시장 상인 등 세무 상담을 받기 어려운 시민에게 지방세·국세와 불복 청구 관련 세무 상담을 무료로 제공하는 제도다.
이번에 전달한 현판은 총 48개로, 마을세무사가 시민에게 보다 친숙하게 다가가고 무료 세무 상담 제도를 널리 알리는 데 활용될 예정이다.
세무 상담을 원하는 시민은 대전시 세정도우미 홈페이지의 '지방세종합정보 > 마을세무사' 메뉴 또는 큐알(QR) 코드를 통해 관할 마을세무사의 연락처를 확인한 뒤 전화·팩스·이메일로 상담을 받을 수 있다.
이옥선 대전시 법무통계담당관은 "시민들의 세금 문제 해결과 권익 보호를 위해 헌신해 주시는 마을세무사에게 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 지역 세무사회와 긴밀히 협력해 시민들이 복잡한 세금 문제를 보다 쉽고 편리하게 해결할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com