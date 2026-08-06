익산 백제문화체험관, 문화가 있는 날 역사교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 백제문화체험관에서 29~30일 초등 역사교육 프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.
- 매월 마지막 주 토·일에 백제 왕과 인물을 주제로 체험 활동을 제공한다.
- 8월에는 성왕과 예술가 미마지를 주제로 사전예약제로 진행한다.
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성왕 사비 천도·미마지 기악 전파 체험, 백제 정치·문화·예술 이해
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 백제문화체험관에서 문화가 있는 날 역사교육 프로그램 '백제의 왕과 인물'을 오는 29~30일 운영한다고 6일 밝혔다.
이번 프로그램은 매월 마지막 주 토·일요일 초등학교 4~6학년을 대상으로 진행하는 역사교육 과정으로 매달 백제의 왕과 인물을 선정해 다양한 체험 활동을 제공한다.
8월 프로그램은 백제의 두 번째 전성기를 이끈 성왕과 백제 문화를 일본에 전한 예술가 미마지를 주제로 운영된다.
참가자들은 성왕의 사비 천도와 정치·문화적 업적을 살펴보고 미마지가 중국에서 익힌 기악을 백제와 일본에 전한 과정을 배우게 된다. 이를 통해 백제가 동아시아 문화와 예술 발전에 미친 영향을 체험 중심으로 이해할 수 있다.
프로그램은 사전예약제로 운영되며 신청은 오는 10일부터 21일까지 익산시 통합예약시스템에서 가능하다. 자세한 내용은 익산 백제문화체험관 사회관계망서비스(SNS) 또는 전화(063-836-5270)로 확인하면 된다.
이윤리 문화관광산업과장은 "백제를 대표하는 왕과 예술가를 통해 정치와 문화, 예술을 균형 있게 이해할 수 있도록 프로그램을 준비했다"며 "앞으로도 어린이들이 백제의 역사를 쉽고 흥미롭게 배울 수 있는 교육 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com