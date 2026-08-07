[오늘날씨] 절기 입추에도 '폭염'…서울 한낮 39도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 7일 입추에도 전국에 무더위와 열대야가 이어진다고 밝혔다.
- 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 31~39도로 서울과 전주 등 내륙은 39도 안팎까지 오르겠다.
- 바다 물결은 비교적 낮고 미세먼지는 전국이 좋음에서 보통 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 절기상 가을의 시작을 알리는 '입추'이자 금요일인 7일에도 전국 대부분 지역에 무더위와 열대야가 이어져 건강관리에 유의해야겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 구름이 많다가 밤부터 흐려지겠다.
아침 최저기온은 22~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 31~39도가 전망된다. ▲서울 39도 ▲인천 38도 ▲수원 38도 ▲춘천 37도 ▲강릉 32도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 39도 ▲광주 38도 ▲대구 37도 ▲부산 35도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다.
바다 물결은 서해·동해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com