오뚜기, 제주 특산물 담은 프리미엄 드립 커피 2종 내놔

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 6일 제주 특산물 드립커피 2종을 출시한다고 밝혔다.
- 신제품은 제주 청귤과 우도 땅콩 풍미를 담은 프리미엄 제품이다.
- 오는 8일 오뚜기몰 대잔치에서 선보이며 선물용으로도 적합하다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 제주를 대표하는 특산물을 활용한 프리미엄 드립 커피 '제주담음 제주 드립 커피' 2종을 출시한다고 6일 밝혔다.
신제품은 '제주 청귤 드립 커피'와 '우도 땅콩 드립 커피' 2종으로 구성됐다. 제주 청귤과 우도 땅콩 고유의 풍미를 원두와 조화롭게 담아낸 것이 특징이며, 갓 모양의 페도라(Fedora) 필터를 적용해 드립 시 물이 고르게 퍼져 균일한 맛을 느낄 수 있도록 했다.
'제주 청귤 드립 커피'는 청귤 껍질과 원두를 그라인딩해 싱그럽고 청량한 향을 담았고, 청귤의 상큼한 향과 어우러지는 에티오피아 예가체프 100% 원두를 사용해 산뜻한 맛을 완성했다. '우도 땅콩 드립 커피'는 우도 땅콩에서 추출한 오일을 원두에 스며들게 해 깊고 진한 고소한 풍미를 구현했으며, 3개 산지 원두를 블렌딩해 고소함을 극대화하고 깔끔한 끝맛을 더했다.
제품은 고급스러운 패키지 디자인을 적용해 여행 기념품이나 선물용으로도 적합하며, 오뚜기몰 대잔치가 시작되는 오는 8일 출시될 예정이다.
오뚜기 관계자는 "제주를 대표하는 특산물과 커피의 조화로 소비자들이 제주의 감성을 일상에서도 즐길 수 있기를 바란다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com