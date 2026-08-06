'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설', OST 앨범 발매

AI 핵심 요약beta
- 영화 '사랑의 하츄핑'이 5일 개봉과 함께 OST 앨범을 발매했다
- HYNN·백지영·정지소 등 참여해 영화 삽입곡 6곡을 수록했다
- 영화는 예매량 12만여장으로 한국 영화 예매율 1위를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'이 개봉과 함께 오리지널사운드트랙(OST) 앨범을 발매했다고 5일 밝혔다.
앨범에는 영화에 삽입된 6곡이 수록됐다. 가수 HYNN(박혜원)은 OST '사랑의 빛'에 참여했으며, 백지영과 정지소가 함께 부른 '처음이라서'도 앨범에 담겼다.
이 밖에 'My Dream', '눈을 떠봐', 'Dear My Mom', '우리는 해적' 등도 수록됐다.
영화는 개봉일인 이날 오전 7시 30분 기준 영화관입장권 통합전산망에서 예매량 12만 4422장을 기록했다. 전체 영화 예매율 3위, 한국 영화 예매율 1위에 올랐다.
OST 앨범은 이날 오후 6시부터 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.
'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 바다로 사라진 엄마를 구하기 위해 로미와 하츄핑이 모험을 떠나는 이야기를 그린 판타지 애니메이션이다.
현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com