'하이브 걸그룹' 튜이드, 데뷔 타이틀곡은 '선키스'…스케줄러 공개

AI 핵심 요약beta
- 튜이드가 5일 미니 1집 스케줄러를 공개해 데뷔 타이틀곡 '선키스'를 알렸다.
- 7일부터 다양한 콘텐츠로 데뷔 카운트다운을 진행하고 24일 오후 6시 앨범과 뮤직비디오를 발매한다.
- 서로 다른 음악 언어를 조율한 앨범으로 글로벌 시장 공략을 예고한 하이브 신규 레이블 ABD 첫 10대 걸그룹이다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브의 새 걸그룹 튜이드의 데뷔 타이틀곡이 베일을 벗었다.
튜이드는 지난 5일 팀 공식 사회관계망서비스(SNS)에 미니 1집 '튠 앤드 플레이(TUNE & PLAY)' 프로모션 스케줄러를 게재했다.
이를 통해 데뷔 앨범의 타이틀곡명 '선키스(SUN KISS)'가 공개됐다. 스케줄러에 따르면, 튜이드는 오는 7일 '겟 투 노우 튜이드(GET TO KNOW TUIDE)'와 '밋 마이 걸스(MEET MY GRLS)'라는 콘텐츠로 본격적인 데뷔 카운트다운에 돌입한다.
이어 10일과 12일에 앨범명을 모티브로 한 '위 튠(WE TUNE)', '위 플레이(WE PLAY)' 버전 콘텐츠가 베일을 벗는다.
또한 14일에는 앨범 프리뷰, 17일에는 '하우 위 튠 앤드 플레이(HOW WE TUNE & PLAY)'라는 이름의 콘텐츠가 예고돼 궁금증을 자아낸다. 그리고 20일과 22일 '선키스' 뮤직비디오 티저, 23일 뮤직비디오 포토가 차례로 팬들을 찾아간다. 대망의 신보와 뮤직비디오 본편은 오는 24일 오후 6시 발매된다.
'튠 앤드 플레이'는 서로 다른 음악적 언어를 하나의 리듬으로 조율(TUNE)하고, 그 안에서 발견되는 즐거움(PLAY)을 극대화한 앨범이다. 세대와 문화, 언어의 경계를 넘나드는 사운드로 글로벌 시장에 새로운 흐름을 제시할 튜이드의 독창적인 음악 세계에 관심이 집중된다.
튜이드는 하이브의 신규 레이블 ABD의 첫 걸그룹으로, 2006년생부터 2011년생까지 전원 10대로 구성됐다.
alice09@newspim.com