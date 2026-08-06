전국 광역 단체장 8월6일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사가 6일 인사·장학금·펀드 결성·말산업 협약 일정을 소화했다
- 신용한 충북지사·민형배 광주시장·이원택 전북지사가 투자협약·기자회견·축제 등 지역 현안을 챙겼다
- 강원·부산·대구·세종 등 지자체장은 각종 행사 참석했고 대전·충남·경남은 외부 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲ 이철우 경북도지사
- 2026년도 하반기 정기인사 과장급 이상 임용장 수여식(09:30 화백당)
- iM뱅크 장학문화재단 다둥이 장학금 전달식(10:00경북도청 K창)
- IBK-에코프로 경북지역 혁신 벤처펀드 결성식(15:00 경산 농협 본점)
- 대경권 말산업 특구 활성화를 위한 공동협력 업무협약식(16:30 더랜드 관광호텔(영천))
▲신용한 충북지사
-스템코㈜ 투자협약식(10:00 여는마당)
-정부예산 보고회(14:00 대회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 부시장 시민추천제 관련 기자회견(10:00 광주청사)
▲이원택 전북지사
- 동촌 해상풍력 금융지원 및 투자사업 업무협약 (13:30 회의실)
- 전북 차세대 동물의약품 규제자유특구 참여기업 투자협약식 (14:00 회의실)
- 2026 전주 가맥축제 (20:00 전북대 복합경기장)
▲우상호 강원도지사
-제43회 홍천군민의 날 기념행사 (16:00 홍천 도시산림공원)
▲전재수 부산시장
- 2026 부산국제불교박람회 개막식(14:00 벡스코)
▲ 추경호 대구광역시장
- 2차 공공기관 이전 대구·경북 지방시대위원회 공동 토론회(10:30 호텔인터불고
대구 레이디스홀)
- WMAC대구2026 현장 방문(14:00 대구스타디움)
▲조상호 세종시장
-8월 직원 소통의 날(9:00 여민실)
▲허태정 대전시장
-외부 일정 없음
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
▲박완수 경남지사
- 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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