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[종합] '7500억' SK하이퍼에 쏠린 의구심…SKT "고객 확보 후 투자"

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AI 핵심 요약

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  • SK텔레콤이 5일 AI 데이터센터 법인 SK하이퍼 통해 5GW급 인프라 구축 나섰다
  • 선제 투자·공급 과잉·재무 부담 우려에 SKT는 고객 계약 후 단계적 증설·외부 자본 조달로 대응하겠다고 밝혔다
  • SKT는 7500억원 출자를 분산 집행하며 배당 기조 유지, SK하이닉스 AI 법인 참여로 AI 밸류체인 경쟁력 강화에 나선다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대규모 투자에 5GW 수요 현실성·재무 부담·배당 축소 우려
"선투자 아닌 선수주"…빅테크 계약 기반 단계적 데이터센터 구축
PF·FI 활용해 직접 투자 최소화…AI 컴퍼니 참여로 기술·네트워크 확보

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 인공지능(AI) 데이터센터 사업 전담법인 'SK하이퍼'를 앞세워 5기가와트(GW) 규모의 초대형 AI 인프라 구축에 나서면서 시장의 우려도 커지고 있다. 막대한 투자비가 필요한 사업인 만큼 재무 부담이 커질 수 있고, 고객 확보가 불확실한 상황에서 선제 투자에 나서는 것 아니냐는 지적이다.

SK텔레콤은 "고객을 먼저 확보한 뒤 데이터센터를 짓는 것이 원칙"이라며 직접 투자보다 외부 자본을 활용하는 개발 모델을 통해 우려를 불식시키겠다고 밝혔다.

서울 을지로 SK텔레콤 본사 T타워. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "5GW 수요 있나"…공급 과잉 우려

5일 열린 SK텔레콤 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서는 SK하이퍼를 둘러싼 질의가 이어졌다. 증권사들은 5GW 규모 AI 데이터센터 수요의 현실성, 7500억원 출자 이후 추가 투자 부담, 주주환원 축소 가능성, SK텔레콤이 직접 사업을 추진해야 하는 이유 등을 집중적으로 물었다.

가장 큰 관심은 5GW 규모의 AI 데이터센터가 실제 수요를 기반으로 한 것인지 여부였다. 최근 국내외 기업들이 잇달아 AI 데이터센터 투자 계획을 발표하면서 향후 공급 과잉 가능성을 우려하는 목소리가 커지고 있기 때문이다.

이에 SK텔레콤은 AI 인프라 수요가 일시적 현상이 아니라 생성형 AI 확산과 추론(Inference) 서비스 증가, 공공·산업 전반의 AI 도입 확대에 따른 구조적 변화라고 진단했다. 현재도 글로벌 빅테크와 AI 인프라 구축 협의를 진행하고 있으며, 5GW 역시 고객 수요를 기반으로 순차적으로 확대할 계획이라고 설명했다.

회사는 특히 "선 구축 후 수요 확보가 아니라 고객 확보 후 데이터센터를 구축하는 것이 원칙"이라고 강조했다. 시장에서 우려하는 것처럼 대규모 데이터센터를 먼저 지어놓고 고객을 찾는 방식이 아니라, 고객 계약을 확보한 뒤 필요한 규모만큼 단계적으로 투자하겠다는 의미다.

◆ "사업은 주도, 투자 부담은 분산"

투자 재원 조달 방식도 기존 데이터센터 사업과 다르다고 설명했다. SK텔레콤은 AI 데이터센터 구축에 필요한 자금을 전략적 투자자(SI), 재무적 투자자(FI), 프로젝트파이낸싱(PF) 등을 통해 조달할 계획이다.

회사는 "사업의 주도권은 SK텔레콤이 가져가되 직접 투자는 최소화하는 방향으로 추진하겠다"며 대규모 자금이 필요한 AI 데이터센터 사업의 재무 부담을 분산하겠다고 밝혔다.

주주환원 축소 가능성에 대해서도 선을 그었다. 회사는 SK하이퍼에 약정한 7500억원 가운데 올해 집행하는 금액은 3300억원이며, 나머지는 내년 이후 단계적으로 출자할 예정이라고 밝혔다. 또한 AI 데이터센터 투자 확대가 자본 배분 정책의 근본적인 변화를 의미하는 것은 아니라며 재무 건전성과 안정적인 배당 기조를 유지하겠다고 재차 강조했다.

정석근 SK하이퍼 대표이사 [사진=SK텔레콤]

SK텔레콤이 최근 SK하이닉스의 AI 투자법인(AI 컴퍼니)에 참여한 배경에 대해서도 설명했다. 회사는 AI 생태계 경쟁이 심화되는 상황에서 AI 핵심 기술과 글로벌 파트너십을 확보하기 위한 전략적 투자라며, AI 인프라 밸류체인 경쟁력을 강화하는 데 목적이 있다고 밝혔다. 향후 이사회 참여 등을 통해 글로벌 네트워크와 기술 확보에도 적극 나설 계획이다.

syu@newspim.com

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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