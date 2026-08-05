【韩股收盘】 KOSPI指数涨近4% 外资大举买入半导体板块

纽斯频通讯社首尔8月5日电 受美国半导体板块走强及市场对外部不确定性缓解预期提振，韩国综合股价指数（KOSPI）5日大幅上涨3.76%，收复6500点关口。外国投资者大举买入三星电子、SK海力士等大型半导体股，带动半导体及多个板块集体走强。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6598.26点，较前一交易日上涨239.31点，涨幅3.76%。指数以6603.48点高开，盘中一度升至6674.66点，随后涨幅有所收窄。

由于股指期货快速上涨，韩国有价证券市场当天上午触发程序化买入暂停机制。

资金流向方面，外国投资者当天在有价证券市场净买入1.4463万亿韩元，成为推动股指上涨的主要力量；个人投资者和机构投资者分别净卖出1.1835万亿韩元和2835亿韩元。

分析认为，隔夜美国股市中费城半导体指数上涨6.55%，美光科技股价上涨7.62%提振了韩国半导体板块投资情绪。同时，市场对美国与伊朗谈判取得进展以及霍尔木兹海峡恢复开放的预期升温，推动国际油价和美国国债收益率回落，进一步增强了市场对风险资产的偏好。

个股方面，市值排名靠前的股票多数上涨。其中，三星电机上涨14.43%，SK海力士上涨5.77%，三星生命上涨5.76%，SK Square上涨5.57%，三星电子优先股上涨4.25%，现代汽车上涨3.06%，三星电子上涨2.50%，LG新能源上涨2.13%。

韩国创业板（KOSDAQ）指数当天收报799.59点，较前一交易日上涨18.87点，涨幅2.42%，连续第四个交易日上涨。

此外，首尔外汇市场当天收盘时，韩元对美元汇率报1美元兑1424.5韩元，较前一交易日上涨8.0韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社