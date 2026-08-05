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中 국토 전역을 거대 AI 특구로, 31개 성시자치구 전부 특성화 기술 육성

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AI 핵심 요약

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  • 경제참고보가 5일 중국 AI 산업의 지역별 분업 확산을 보도했다.
  • 베이징·상하이·광둥은 전방위 AI 생태계를, 안후이·후베이·허난·서부는 반도체·연산·데이터센터를 맡고 있다.
  • AI 수요 확대 속에 중국은 제조·반도체·로봇을 연계한 전국 단일 거대 AI 산업 특구로 재편되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국의 인공지능(AI) 산업이 지역별 특성을 살린 분업 체계를 구축하며 전국으로 빠르게 확산되고 있다고 경제 참고보가 5일 보도했다.

베이징·상하이·광둥이 기술과 산업 전반을 주도하는 가운데, 안후이와 후베이는 반도체와 광전자, 허난은 AI 연산 인프라, 신장·내몽골·구이저우는 대규모 AI 데이터센터를 맡는 등 사실상 중국 전역이 거대한 AI 산업 클러스터로 재편되는 모습이다.

중국 31개 성·시·자치구가 발표한 올해 상반기 경제지표에 따르면 AI 수요 확대는 첨단 제조업 성장의 핵심 동력으로 자리 잡았다. AI 단말기와 서비스 확산으로 반도체와 산업용 로봇 생산이 크게 늘었고, AI 기술은 제조업 전반의 생산성 향상을 이끄는 성장 엔진으로 부상했다.

중국의 AI 연산 능력도 폭발적으로 확대되고 있다. 올해 6월 말 기준 중국의 스마트 컴퓨팅 규모는 지난해 같은 기간보다 177% 증가했다. 이는 올해 3월 말과 비교해서도 16% 늘어난 수치로, AI 산업 투자와 수요가 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.

AI 산업 확대는 업스트림 제조업에도 직접적인 파급효과를 내고 있다. 상반기 중국 대부분 지역의 집적회로(IC) 생산이 증가했으며, 특히 광둥성과 후베이성의 증가율은 각각 29.7%, 140%에 달했다. 산업용 로봇 생산 역시 광둥, 장쑤, 쓰촨 등 주요 제조업 지역에서 두 자릿수 증가율을 기록했다. 휴머노이드 로봇과 인간-로봇 협업 등 신산업도 빠르게 성장하고 있다.

중국 국가발전개혁위원회 산하 국가정보센터는 "AI가 집적회로와 산업용 로봇 등 신흥 산업을 견인하면서 기술 연구 단계를 넘어 실제 현장의 생산력을 창출하는 단계로 진입했다"고 평가했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.08.05 chk@newspim.com

지역별 산업 구조도 뚜렷한 역할 분담 체계를 형성하고 있다. 베이징, 상하이, 광둥은 연구 개발부터 반도체, 대형언어모델(LLM), 응용서비스까지 AI 전 산업 생태계를 구축한 '제1 그룹'으로 평가된다.

베이징은 지난 7월 기준 총 259개의 대형언어모델 등록을 마쳤으며 AI 제품도 195개를 등록했다. 범용 AI 모델뿐 아니라 산업 특화 모델과 스마트폰 온디바이스 AI까지 폭넓은 생태계를 구축했다. 베이징의 AI 핵심 산업 규모는 2025년 4500억 위안으로 전국의 약 40%를 차지한다.

상하이는 올해 6월 말까지 169개의 대형언어모델이 등록됐으며, AI 관련 기업 394곳의 산업 규모는 지난해 6370억 위안을 넘어섰다.

광둥의 AI 핵심 산업 규모도 지난해 3000억 위안을 돌파했다. 세 지역은 모두 제15차 5개년 계획에서 글로벌 AI 경쟁력 확보를 핵심 목표로 제시하며 기술과 산업 생태계, 응용 분야를 동시에 확대하고 있다.

안후이성은 AI 반도체를 핵심 성장 분야로 육성하고 있다. 12인치 웨이퍼 파운드리 기업 징허집적은 최근 홍콩 증시에 상장했고, 355억 위안을 투자한 신규 생산라인도 올해 4분기 가동을 앞두고 있다.

메모리 반도체 기업 창신메모리도 최근 상장해 시가총액 3조6000억 위안을 넘어서며 세계가 주목하는 중국 대표 반도체 기업으로 부상했다.

후베이성은 광전자 산업 기반을 활용해 AI 연산 시장을 공략하고 있다. 우한의 '중국 광곡'을 중심으로 광칩·디스플레이·단말기·네트워크를 아우르는 산업 생태계를 구축했으며, 광섬유와 광케이블 생산량은 세계의 25%를 차지한다. 낸드플래시 기업 양쯔메모리도 기업공개(IPO)를 추진 중이다.

허난성은 철도 산업 중심지에서 AI 연산 허브로 변신을 시도하고 있다. 최근 정저우에서는 중국 최초의 국산 10만 GPU급 AI 슈퍼클러스터가 가동을 시작했으며 국가 슈퍼컴퓨팅 네트워크와도 연결됐다.

신장과 내몽골, 구이저우 등 서부 지역은 풍부한 신재생에너지와 전력 공급 능력을 앞세워 대규모 AI 데이터센터와 스마트 연산센터 유치에 속도를 내고 있다.

전문가들은 중국이 지역별 강점을 극대화하는 방식으로 AI 산업을 육성하면서 기술 개발과 반도체 생산, 연산 인프라, 응용 서비스가 전국적으로 유기적으로 연결되는 산업 구조를 구축하고 있다고 평가했다. 이에 따라 중국 전역이 사실상 하나의 거대한 AI 산업 특구가 되고 있다는 분석이 나온다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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