中 국토 전역을 거대 AI 특구로, 31개 성시자치구 전부 특성화 기술 육성

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[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국의 인공지능(AI) 산업이 지역별 특성을 살린 분업 체계를 구축하며 전국으로 빠르게 확산되고 있다고 경제 참고보가 5일 보도했다.

베이징·상하이·광둥이 기술과 산업 전반을 주도하는 가운데, 안후이와 후베이는 반도체와 광전자, 허난은 AI 연산 인프라, 신장·내몽골·구이저우는 대규모 AI 데이터센터를 맡는 등 사실상 중국 전역이 거대한 AI 산업 클러스터로 재편되는 모습이다.

중국 31개 성·시·자치구가 발표한 올해 상반기 경제지표에 따르면 AI 수요 확대는 첨단 제조업 성장의 핵심 동력으로 자리 잡았다. AI 단말기와 서비스 확산으로 반도체와 산업용 로봇 생산이 크게 늘었고, AI 기술은 제조업 전반의 생산성 향상을 이끄는 성장 엔진으로 부상했다.

중국의 AI 연산 능력도 폭발적으로 확대되고 있다. 올해 6월 말 기준 중국의 스마트 컴퓨팅 규모는 지난해 같은 기간보다 177% 증가했다. 이는 올해 3월 말과 비교해서도 16% 늘어난 수치로, AI 산업 투자와 수요가 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.

AI 산업 확대는 업스트림 제조업에도 직접적인 파급효과를 내고 있다. 상반기 중국 대부분 지역의 집적회로(IC) 생산이 증가했으며, 특히 광둥성과 후베이성의 증가율은 각각 29.7%, 140%에 달했다. 산업용 로봇 생산 역시 광둥, 장쑤, 쓰촨 등 주요 제조업 지역에서 두 자릿수 증가율을 기록했다. 휴머노이드 로봇과 인간-로봇 협업 등 신산업도 빠르게 성장하고 있다.

중국 국가발전개혁위원회 산하 국가정보센터는 "AI가 집적회로와 산업용 로봇 등 신흥 산업을 견인하면서 기술 연구 단계를 넘어 실제 현장의 생산력을 창출하는 단계로 진입했다"고 평가했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.08.05 chk@newspim.com

지역별 산업 구조도 뚜렷한 역할 분담 체계를 형성하고 있다. 베이징, 상하이, 광둥은 연구 개발부터 반도체, 대형언어모델(LLM), 응용서비스까지 AI 전 산업 생태계를 구축한 '제1 그룹'으로 평가된다.

베이징은 지난 7월 기준 총 259개의 대형언어모델 등록을 마쳤으며 AI 제품도 195개를 등록했다. 범용 AI 모델뿐 아니라 산업 특화 모델과 스마트폰 온디바이스 AI까지 폭넓은 생태계를 구축했다. 베이징의 AI 핵심 산업 규모는 2025년 4500억 위안으로 전국의 약 40%를 차지한다.

상하이는 올해 6월 말까지 169개의 대형언어모델이 등록됐으며, AI 관련 기업 394곳의 산업 규모는 지난해 6370억 위안을 넘어섰다.

광둥의 AI 핵심 산업 규모도 지난해 3000억 위안을 돌파했다. 세 지역은 모두 제15차 5개년 계획에서 글로벌 AI 경쟁력 확보를 핵심 목표로 제시하며 기술과 산업 생태계, 응용 분야를 동시에 확대하고 있다.

안후이성은 AI 반도체를 핵심 성장 분야로 육성하고 있다. 12인치 웨이퍼 파운드리 기업 징허집적은 최근 홍콩 증시에 상장했고, 355억 위안을 투자한 신규 생산라인도 올해 4분기 가동을 앞두고 있다.

메모리 반도체 기업 창신메모리도 최근 상장해 시가총액 3조6000억 위안을 넘어서며 세계가 주목하는 중국 대표 반도체 기업으로 부상했다.

후베이성은 광전자 산업 기반을 활용해 AI 연산 시장을 공략하고 있다. 우한의 '중국 광곡'을 중심으로 광칩·디스플레이·단말기·네트워크를 아우르는 산업 생태계를 구축했으며, 광섬유와 광케이블 생산량은 세계의 25%를 차지한다. 낸드플래시 기업 양쯔메모리도 기업공개(IPO)를 추진 중이다.

허난성은 철도 산업 중심지에서 AI 연산 허브로 변신을 시도하고 있다. 최근 정저우에서는 중국 최초의 국산 10만 GPU급 AI 슈퍼클러스터가 가동을 시작했으며 국가 슈퍼컴퓨팅 네트워크와도 연결됐다.

신장과 내몽골, 구이저우 등 서부 지역은 풍부한 신재생에너지와 전력 공급 능력을 앞세워 대규모 AI 데이터센터와 스마트 연산센터 유치에 속도를 내고 있다.

전문가들은 중국이 지역별 강점을 극대화하는 방식으로 AI 산업을 육성하면서 기술 개발과 반도체 생산, 연산 인프라, 응용 서비스가 전국적으로 유기적으로 연결되는 산업 구조를 구축하고 있다고 평가했다. 이에 따라 중국 전역이 사실상 하나의 거대한 AI 산업 특구가 되고 있다는 분석이 나온다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com