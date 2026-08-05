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코스닥 침체에 벤처업계 '긴장'…투자 한파 장기화 우려

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  • 코스닥 급락으로 5일 벤처투자가 위축됐다.
  • 지난달 스타트업 투자금은 전월보다 13.57% 줄었다.
  • 상장폐지 강화와 세그먼트 도입에 보완책이 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

투자금 석 달 만에 반토막…코스닥 지수 35% 급락
상장 연기 속출…막힌 엑시트에 벤처 투심 냉각
상폐 강화·승강제 부담…"현장 맞춤 보완책 절실"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 벤처 투자가 다시 얼어붙을 조짐을 보이고 있다. 벤처기업이 전체의 80%를 차지하는 코스닥 지수가 급락하면서 투자금 회수(Exit)에 대한 우려가 확산하면서다.

전문가와 업계는 강화된 상장폐지 절차 등 높아진 제도적 문턱도 투심 약화의 주요 원인으로 꼽는다. 현재도 코스닥 세그먼트 도입 등 추가적인 자본시장 구조개혁이 논의되는 가운데, 투자 한파 장기화를 막기 위한 전향적인 제도 보완이 시급하다는 지적이다.

◆ 두달 만에 투자금 '토막'…막힌 엑시트에 얼어붙은 벤처 투심

5일 스타트업 플랫폼 더브이씨에 따르면 지난달 비상장 한국 스타트업·중소기업 대상 투자 금액은 6224억원이었다. 이는 7202억원을 기록했던 직전월 대비 13.57%(978억원) 감소한 수치다.

두나무의 2조 2160억 원 규모 구주 인수가 이뤄진 지난 5월을 제외하면 투자 집행액은 줄곧 감소세다. 지난 3월(1조 2493억원)과 4월(1조 2085억원) 1조원 대를 유지하던 투자금은 지난달 절반 수준으로 떨어졌다.

중소·벤처기업을 향한 투자 한파가 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 국민성장펀드 등 정책 자금이 대규모로 유입되고 있음에도, 최종 회수 창구인 코스닥 시장이 경색되면서 모험자본의 선순환 고리가 끊길 위기에 직면했다는 지적이다.

한국거래소에 의하면 코스닥 지수는 이날 오후 3시 3분 기준 전일 대비 소폭 오른 799.26포인트(p)를 기록 중이다. 소폭 반등에는 성공했으나 시장 흐름은 여전히 침체해 있다.

지난 4월 말 장중 1229.42p까지 치솟으며 기대감을 키웠던 코스닥은 이후 변동성 장세 속에 급락세를 거듭했고, 지난 4일 종가 기준 780.72p까지 밀려났다. 고점 대비 35%가 넘는 지수가 불과 석 달여 만에 증발한 셈이다.

자연스레 코스닥 상장 추진 기업(IPO)들의 몸값도 급락하고 있다. 공모가 산정 시 동종 상장사의 주가를 기준으로 삼는 상대가치 평가법 구조상, 기준점이 되는 코스닥 기업들의 주가 하락이 비상장사의 몸값 후려치기로 직결되고 있어서다.

상황이 이렇다 보니, 상장 일정을 전격 연기하거나 철회하는 기업도 속출하는 분위기다. 실제로 올해 5월까지 진행된 IPO는 총 22건으로, 전년 동기(37건) 대비 40%가량 쪼그라들었다.

상장을 통한 투자금 회수가 막히면, 회수 자금이 다시 초기 스타트업으로 유입되는 선순환 구조가 작동하기 어렵다. 코스닥 시장의 경색이 초기 벤처 투자 심리 위축으로 이어지는 이유다.

한 스타트업 관계자는 "정부 펀드나 정책 자금이 아무리 들어와도 최종 회수 창구인 코스닥이 막히면 자금이 다시 시장으로 돌지 못한다"며 "엑시트 기약이 없으니 당장 신규 스타트업에 대한 투자 집행도 보수적으로 돌아설 수밖에 없는 상황"이라고 설명했다.

◆ 깐깐해지는 코스닥 상장 유지 기준…벤처 자금 조달 직격탄 되나

여기에 자본시장 구조개혁 일환으로 추진되는 코스닥 제도 개편은 벤처업계의 위기감을 더욱 키우고 있다. 금융당국은 지난달 부실기업을 신속히 솎아내겠다며 상장폐지 요건을 대폭 강화한 규정을 본격 시행했다.

상장 유지 최소 시가총액 기준을 기존 40억원에서 200억원으로 상향하고, 주가 1000원 미만인 '동전주' 상태가 일정 기간(90일 중 45일) 지속되면 시장에서 퇴출하는 요건을 신설한 것이 골자다.

특히 금융당국은 코스닥 상장사를 우수기업과 일반기업으로 분리 운영하는 코스닥 세그먼트(승강제) 추가 도입도 추진 중이다. 이는 가시적인 성과를 내기까지 시간이 필요한 혁신 스타트업에게는 다른 규제 문턱으로 작용할 수 있다.

이에 따라 단순한 규제 강화를 넘어, 벤처기업의 자금 조달 여건을 세심하게 고려한 보완책이 시급하다는 목소리가 힘을 얻고 있다. 한 벤처업계 관계자는 "자본시장 체질 개선이라는 정책 취지에는 공감하지만, 기술 개발과 사업화에 오랜 기간이 소요되는 벤처기업의 특성도 함께 고려될 필요가 있다"며 "시장의 변동성이 큰 상황에서 기준이 급격히 강화되면 성장 단계에 있는 기업들의 자금 조달에 부담이 될 수 있는 만큼 세부적인 보완책이 마련되길 기대한다"고 말했다.

김학균 한국벤처캐피탈협회장은 "코스닥 시장은 벤처 생태계의 핵심 축"이라며 "기관투자자 참여를 확대하는 등 통합적인 해결책을 조속히 마련해야 한다"고 강조했다.

stpoemseok@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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