BNK부산은행, 창업경진대회 445개사 참가…역대 최대 규모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창업 생태계 양적·질적 스케일업 견인

지분투자 3억 등 성장 패키지 제공

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 주최하는 '제8회 B-스타트업챌린지'가 전국 단위 창업 경연 플랫폼으로서 입지를 굳혀가고 있다.

BNK부산은행와 부산시 등이 공동주최하는 '제8회 창업투자경진대회 B-스타트업챌린지' 접수 마감 결과, 총 445개사가 참가해 역대 최대 규모를 달성했다.[사진=BNK부산은행] 2026.08.05

부산은행은 부산시 등과 공동 주최하고 부산기술창업투자원·BNK벤처투자가 주관하는 '제8회 창업투자경진대회 B-스타트업챌린지' 접수 결과 총 445개 스타트업이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다고 5일 밝혔다.

이번 대회에는 창업 5년 이내 국내 혁신 스타트업을 대상으로 공모를 진행한 결과, 전년 312개사에서 약 43% 증가한 445개사가 지원했다.

접수 규모는 2년 연속 최고치를 경신했다. BNK부산은행은 올해부터 액셀러레이터(AC), 벤처캐피털(VC), 대학 창업센터 등에서 공식 추천을 받은 기업에 가점을 부여하는 '기관 추천 가점제'를 도입해 전국 각지 유망 스타트업 참여가 늘어난 것으로 보고 있다.

'B-스타트업챌린지'는 총 3억 원 규모의 지분투자를 비롯해 후속 투자 연계, 방송 노출 지원, BNK부산은행 창업지원 프로그램 'SUM인큐베이터' 연계 등 패키지 형태의 지원을 제공하는 전국 단위 창업 경연 플랫폼이다.

김용규 경영기획그룹장은 "전국 혁신 스타트업들의 참여로 B-스타트업챌린지가 부산을 넘어 국내 창업 생태계의 주요 장으로 자리 잡고 있다"며 "유관기관과 협력해 우수 스타트업을 발굴하고 투자와 성장 지원을 이어가겠다"고 말했다.

접수된 기업들은 지난 4일부터 서면심사와 예선심사를 진행 중이며, 최종 10개 팀이 본선에 오른다. 본선 경연과 시상식은 오는 10월 벡스코에서 열리는 아시아 창업박람회 'FLY ASIA' 행사장에서 개최될 예정이다.

news2349@newspim.com