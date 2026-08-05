아모레퍼시픽 '설화수·롱테이크', 레드닷 디자인 수상

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽이 5일 레드닷 디자인 어워드에서 2개 제품을 수상했다
- 설화수 진설 인퓨전 트리트먼트는 직관적 리필 구조와 하이엔드 패키지로 위너에 선정됐다
- 롱테이크 오 드 퍼퓸은 자연 감성 패키지와 지속 가능 디자인으로 브랜드 커뮤니케이션 부문에서 위너를 차지했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽의 '설화수 진설 인퓨전 트리트먼트'와 '롱테이크 오 드 퍼퓸'이 2026 레드닷 디자인 어워드에서 각각 수상했다.
'설화수 진설 인퓨전 트리트먼트'는 제품 디자인 부문 패키징 분야에서 위너로 선정됐다. 4주간 주차별 리필을 교체해 사용하는 제품 특성을 직관적인 구조로 구현하고, 사용 과정 자체가 하나의 뷰티 리추얼이 되도록 설계한 점이 특징이다. 용기 상단을 90도 회전하면 펌프가 올라오는 구조를 적용해 사용 편의성과 조형미를 높였으며, 측면 슬릿 윈도우를 통해 포뮬러의 색상과 잔량을 확인할 수 있도록 했다. 불필요한 장식을 최소화하면서도 제품의 기능과 하이엔드 이미지를 일관된 디자인으로 표현한 점을 인정받았다. 이 제품은 앞서 2026 iF 디자인 어워드에서도 수상한 바 있다.
'롱테이크 오 드 퍼퓸'은 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 패키징 디자인 분야에서 위너로 선정됐다. 숲의 감각과 시간에 따라 변화하는 자연의 깊이를 현대적으로 재해석해 향과 패키지 디자인에 담아냈다. 세 가지 향의 특성을 서로 다른 컬러로 표현하고, 자연의 곡선과 흐름에서 영감을 받은 유려한 용기 형태를 적용해 브랜드의 감성을 시각적으로 구현했다. 재활용이 가능한 유리 용기와 분리하기 쉬운 펌프 구조를 적용해 지속 가능성도 고려했다. 이 제품 역시 2026 iF 디자인 어워드에 이어 레드닷 디자인 어워드에서 수상했다.
fineview@newspim.com