"미군, 사드 미사일 80% 소진…재고 위험 수준"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미군의 핵심 미사일 방어 체계인 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 미사일 재고의 80% 가량이 소진돼 비축량이 위험 수준이라고 미 군 지휘관들이 경고한 것으로 알려졌다.

4일(현지시간) CNN은 기밀 무기 재고 보고서에 접근할 수 있는 복수의 국방 소식통을 인용해 이란과의 전쟁 개시 이후 미군의 주요 공중방어 및 정밀 타격 무기 재고가 극도로 고갈되었다고 보도했다.

미군은 이란전 개시 전과 비교해 사드 미사일 재고의 약 80%(5분의 4)를 소진했으며, 패트리어트 요격 미사일 재고 역시 절반 가량 소모한 것으로 파악됐다. 사드 미사일 재고 소진율이 공개된 것은 이번이 처음이다.

미국 록히드마틴사 제조의 장거리 지대지 미사일 '에이태큼스'(ATACMS). [사진=록히드마틴 홈페이지]

미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 이란전 개시 전 미군은 최신형 패트리어트 미사일 약 2천200기, 사드 미사일 452기를 보유했던 것으로 추정된다.

또한 미 육군이 보유한 장거리 지대지 미사일 '육군전술미사일시스템(ATACMS·에이태큼스)'과 정밀타격미사일(PrSM)은 "사실상 전량" 소진되었으며, 해군 핵심 전력인 토마호크(Tomahawk) 순항미사일 역시 전쟁 개시 이후 전체 재고의 약 절반이 소모된 상태다.

이 같은 전략 무기 고갈 상황은 도널드 트럼프 대통령이 지난 주말 대(對)이란 공습 계획을 취소하는 데 일부 요인으로 작용한 것으로 전해졌다. 댄 케인 합참의장과 피트 헤그세스 국방장관 등 군 수뇌부가 강력한 우려를 전달했단 전언이다.

중동 걸프국 우방들 역시 이란의 보복 공격 시 미국의 미사일 방어망 지원이 한계에 부딪힐 것을 우려하며 트럼프 대통령에게 이란 에너지 시설 타격 자제를 요청한 것으로 전해졌다. 이에 트럼프 대통령은 결국 헤그세스 국방장관에게 계획된 작전의 '일시 중단'을 지시했다.

방위산업 전문가들은 미군의 방공 및 정밀 타격 미사일의 생산 회복 속도가 소모 속도를 따라가지 못하고 있다고 지적한다. 현재 미 국방부가 보급받는 패트리어트 미사일은 월 20기, 토마호크 미사일은 월 15기 수준에 불과하다.

CSIS 분석에 따르면 사드 미사일 재고를 이란전 이전 수준으로 복구하는 데 최소 3년 이상이 걸릴 것으로 전망된다. 주요 미사일 제조사인 록히드마틴과 레이시온의 모회사 RTX 등 방산 업체들이 생산 확대에 나섰으나 완전 보급까지는 수년이 걸릴 것으로 보인다.

백악관의 안나 켈리 대변인은 "미군은 트럼프 대통령의 모든 전략적 목표를 달성하고도 남을 충분한 탄약과 재고를 보유하고 있다"며 관련 우려를 일축했으나, 군사 전문가들은 미사일 재고 고갈이 향후 중국, 러시아, 북한 등과의 잠재적 충돌 시 미군의 대응 능력을 크게 약화시킬 수 있다고 경고하고 있다.

wonjc6@newspim.com