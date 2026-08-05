바른손이앤에이 해외배급 '인헤릿', 토론토국제영화제 공식 초청

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반종 피산다나쿤 감독 신작…센터피스 부문 선정

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 바른손이앤에이가 해외배급에 참여한 태국 영화 '인헤릿(Inherit)'이 제51회 토론토국제영화제 센터피스(Centrepiece) 부문에 공식 초청됐다고 5일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 바른손이앤에이, '인헤릿' 스틸 장면 [사진= 바른손이앤에이] 2026.08.05 taeyi427@newspim.com

센터피스 부문은 토론토국제영화제가 매년 주목할 만한 신작을 선정해 소개하는 섹션이다. '인헤릿'은 오는 9월 토론토국제영화제에서 처음 공개되며, 11월 태국에서 개봉할 예정이다.

'인헤릿'은 1991년 발표된 태국 소설 '타얏 아순'을 원작으로 한 호러 영화다. 50년 전 실종됐던 '워라낫'이 변함없는 모습으로 돌아와 정체불명의 악령과 함께 가족을 저주에 빠뜨리는 이야기를 그린다.

연출은 '셔터', '피막', '랑종' 등을 선보인 반종 피산다나쿤 감독이 맡았다. 제작에는 태국 영화사 GDH559가 참여했으며, 배우 다비카 후네가 워라낫 역을 연기했다.

바른손이앤에이는 이번 작품의 해외배급을 담당했다. '인헤릿'은 바른손이앤에이와 반종 피산다나쿤 감독, GDH559가 함께한 첫 프로젝트다.

바른손이앤에이는 앞서 베트남 영화 '돈 크라이 버터플라이'와 한국 영화 '세계의 주인', 인도네시아 영화 '고스트 인 더 셀' 등의 해외배급에도 참여한 바 있다.

taeyi427@newspim.com