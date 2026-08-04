경기도, 킨텍스서 고액 체납자 압류 명품·귀금속 620점 공매

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 고액 체납자 압류품을 공개 매각했다
- 명품 시계·가방·귀금속 등 동산 620점을 출품했다
- 위조품이면 환급·추가 보상하는 장치도 마련했다
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상반기 가택수색 통해 압류...27일 킨텍스서 스마트폰 현장 입찰 진행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 고액 체납자 가택수색을 통해 압류한 명품 가방, 시계, 귀금속 등 620점의 동산을 공개 매각한다.
경기도는 오는 27일 고양시 일산 킨텍스 그랜드볼룸에서 지방세 고액 체납자 압류 물품 공개 매각 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.
매각 대상 물품은 명품 시계 28점, 명품 가방 171점, 순금 팔찌 등 귀금속 265점, 미술품, 골프채, 양주 등 총 620점이다. 주요 출품물로는 최저 입찰가(감정가) 1350만 원의 위블로 시계와 650만 원의 롤렉스 시계, 450만 원의 샤넬 가방, 912만 원의 순금 팔찌 등이 포함됐다.
이번 공매 물품들은 경기도가 올해 1월부터 6월까지 시·군과 합동으로 고액 체납자 가택수색을 벌여 현장에서 직접 확보한 동산들이다.
공매 입찰은 27일 오전 9시부터 오후 12시까지 진행되며 킨텍스 현장 방문객에 한해 스마트폰으로 참여할 수 있다. 물품별 감정가 이상 최고가를 제시한 응찰자에게 낙찰되며 낙찰자는 당일 현장에서 대금을 정산하고 물품을 즉시 인계받게 된다.
입찰 및 낙찰 관련 세부 사항은 오는 8월 18일 이후 경기도 누리집에 게시되며 물품별 상세 내역은 한국경공사 누리집에서 확인할 수 있다.
아울러 도는 입찰자 보호를 위해 낙찰 물품이 위조품으로 확인될 경우 납부한 낙찰금을 환급하고 감정금액 상당을 추가 보상하는 안전장치를 마련했다.
노승호 경기도 조세정의과장은 "이번 공매에 나온 물품들은 납세 의무를 외면해 온 고질적 체납자들의 가택을 수색해 압류한 자산"이라며 "앞으로도 공정한 조세 정의를 실현하고 성실한 납세 풍토를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com