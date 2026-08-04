제천국제음악영화제 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌 2', 2차 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- 제천국제음악영화제가 4일 케이팝 공연 2차 라인업을 공개했다
- 이번 공연은 9월 4일부터 5일까지 제천예술의전당 여름광장에서 열린다
- 이승윤·새소년·신인류·소란·레이든 등이 합류해 장르 융합 무대를 선보인다
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얼리버드 전량 매진 속 4일 오후 2시 멜론티켓 일반 예매 시작
[충북=뉴스핌] 조영석 기자 =제천국제음악영화제(JIMFF, 집행위원장 장항준)의 시그니처 공연인 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌 2'가 화려한 2차 라인업을 공개하고 본격적인 예매에 돌입한다.
얼리버드 티켓 전량 매진을 기록하며 뜨거운 관심을 모은 이번 공연의 일반 티켓은 4일 오후 2시부터 멜론 티켓에서 예매할 수 있다.
주최 측에 따르면 공연은 오는 9월 4일부터 5일까지 양일간 제천예술의전당 여름광장에서 개최된다. 앞서 공개된 FT아일랜드, 크러쉬, 몬스타엑스, 리센느에 이어 이번 2차 라인업으로 이승윤, 새소년, 신인류, 소란, 레이든이 전격 합류했다.
첫날에는 FT아일랜드, 크러쉬와 함께 싱어송라이터 이승윤과 록 밴드 새소년이 무대에 오른다. 둘째 날에는 몬스타엑스, 리센느를 비롯해 밴드 신인류와 소란, DJ 겸 프로듀서 레이든이 출연해 K-POP과 밴드, EDM을 아우르는 다채로운 무대를 선사할 예정이다.
한편 제22회 제천국제음악영화제는 오는 9월 3일부터 8일까지 6일간 제천시 일원에서 펼쳐진다.
choys2299@newspim.com