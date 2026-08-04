단양군, 국토부 지역수요맞춤지원 공모 선정…단성생활권에 27억 투입

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 4일 단성생활권 재생사업에 선정됐다.
- 국비 17억2800만원 포함 27억1600만원 투입했다.
- 주민공간·체육시설·주거기반을 확충한다.
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[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 단양군이 단성면 생활권 정비와 생활 인프라 확충에 속도를 낸다. 이로써 주민 공동체 회복과 생활서비스 강화, 안정적인 정착 기반 조성을 연계한 생활권 재생사업이 본격 추진될 전망이다.
단양군은 국토교통부가 주관한 2026년 지역수요맞춤지원 공모사업에 '채움·충전·정착으로 다시 그리는 단성생활권' 사업이 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.
사업 대상지는 단성면 상방리 79-1번지 일원 6635.8㎡이며 총사업비는 27억1600만원이다. 이 가운데 국비 17억2800만원을 확보했으며 지방비 6억8800만원과 기타 재원 3억원이 투입된다.
핵심 사업인 '단성생활권 활력플러스 거점 조성'은 주민 소통공간 확충에 초점을 맞췄다. 단성 어울림공간을 리모델링하고 테라스를 조성하는 동시에 주민 맞춤형 프로그램을 운영해 공동체 활동을 활성화한다. 또 마을 소공원을 정비하고 '단성 생활이음길'을 조성해 휴식공간과 보행환경을 개선하고 생활권 접근성을 높일 예정이다.
생활체육과 문화활동 공간도 확대된다. '함께 누리는 활력충전소' 조성사업을 통해 단성중학교 운동장에 인조잔디와 야간조명, 무대형 단상, 차양시설 등을 설치해 주민 누구나 이용할 수 있는 복합 생활SOC 공간으로 탈바꿈시킨다는 구상이다.
이와 함께 '단성생활권 정착플러스 지구 조성' 사업으로 토지·건물 보상과 도시계획도로 개설, 택지 조성 등을 추진해 안정적인 주거 기반을 마련하고 향후 명승문화마을과 단성생태공원 등 지역 개발사업과 연계해 주거·문화·여가 기능이 어우러진 생활권으로 발전시킬 방침이다.
김문근 군수는 "이번 공모 선정은 단성면 주민들이 체감할 수 있는 생활SOC를 확충하고 정주환경을 개선하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "사업을 차질 없이 추진해 단성생활권에 새로운 활력을 불어넣고 주민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com