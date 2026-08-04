노을 강균성, 배우 유하진과 10월 30일 결혼…"많은 축복 부탁"

AI 핵심 요약beta
- 노을 강균성이 10월 30일 배우 유하진과 결혼식 올린다
- 소속사는 두 사람이 깊은 신뢰와 애정으로 미래를 약속했고 강균성은 가장이자 아티스트로 활동 이어갈 예정이라 밝혔다
- 강균성은 SNS로 팬들에게 감사 인사를 전하며 축복을 부탁했고 유하진은 드라마와 연극에서 활동해온 배우다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 노을의 강균성이 배우 유하진과 백년가약을 맺는다.
4일 강균성 소속사 S27M 엔터테인먼트는 "강균성이 오는 10월 30일 서울 모처에서 배우 유하진과 결혼식을 올린다"고 밝혔다.
소속사 측은 "두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다. 강균성은 예비 신부에 대한 깊은 확신과 사랑으로 결혼을 결정했으며 앞으로 한 가정의 가장이자 아티스트로서 활동을 이어갈 예정"이라고 말했다.
강균성은 지난 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만났다. 늘 변함없이 응원해 주시고 제 삶의 소중한 시간들을 함께해 준 '노을빛(팬덤명)'에게 감사하다"라며 깜짝 결혼 소식을 전했다.
이어 "앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주시면 큰 힘이 될 것 같다"고 소감을 덧붙였다.
강균성은 2002년 보컬 그룹 노을로 데뷔한 뒤 꾸준히 음원과 공연 활동을 이어오고 있다.
유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '어서와', '얼어죽을 연애따위'에 출연했으며, 지난 2일 막을 내린 연극 '임대아파트'에서 무대 경험을 쌓은 바 있다.
alice09@newspim.com