美国经济数据和AI企业财报或影响韩国股市走势

纽斯频通讯社首尔8月3日电 韩国金融投资业界3日表示，本周（3日至7日）韩国股市将重点关注美国经济数据、人工智能（AI）和半导体企业业绩等因素，以判断此前强劲反弹能否持续以及市场波动性是否进一步趋于稳定。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，韩国综合股价指数（KOSPI）7月31日收于6595点，较前一交易日上涨17.91%，单日上涨约1000点；韩国创业板指数（KOSDAQ）上涨11.63%，收于719点，重新站上700点关口。当天，两大市场开盘后均触发程序化买入暂停机制。

分析认为，美国大型科技企业业绩向好带动市场情绪改善，是韩国股市反弹的重要因素之一。

此前，美国6月份个人消费支出价格指数符合市场预期，微软公布的季度业绩好于预期，推动人工智能相关投资情绪回暖，费城半导体指数上涨超过8%。与此同时，大型云计算企业上调资本支出预期也缓解了市场对半导体行业景气度的担忧。

不过，尽管7月31日韩国股市大幅反弹，KOSPI上周累计仍下跌约1%，7月份累计跌幅仍超过22%。市场认为，在指数此前大幅回调后，低位买盘开始增加，本周市场更值得关注的是外资买盘能否持续，以及盘中波动是否进一步收窄。

本周，美国将陆续公布制造业采购经理人指数（PMI）、服务业PMI、就业数据、贸易数据等多项经济指标。7日公布的美国7月份非农就业报告，包括新增非农就业人数和失业率，将成为市场关注重点。

此外，中国将于7日公布7月份进出口和贸易收支数据，市场认为，这将对韩国化工、钢铁、机械等与中国市场关联度较高行业的投资情绪产生一定影响。

企业业绩方面，帕兰提尔（Palantir）、AMD、闪迪（SanDisk）等美国企业将于本周公布业绩。韩国方面，SK电讯、Kakao、NAVER、现代百货、乐天化学、GS Retail等多家上市公司也将陆续发布财报。

韩国市场还将关注单一股票杠杆交易型开放式指数基金（ETF）监管措施实施后的效果。自7月31日起，该类产品最低保证金已由1000万韩元提高至3000万韩元，并要求全部以现金缴纳。

市场认为，随着近期多项重大事件逐步落地，市场不确定性有所减弱。本周美国经济数据、人工智能和半导体企业业绩以及外资资金流向，将成为影响韩国股市走势的重要因素。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社