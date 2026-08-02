경기도·경기관광공사, 캠프그리브스 레트로 홍보관 '더 그리브스' 개관

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민통선 내 미군기지 창고 리모델링해 1일 개관

오프닝·하이라이트·엔딩 스토리텔링형 연출

역사적 배경에 문화 요소 접목...새로운 명소 기대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 비무장지대(DMZ) 민간인통제선(민통선) 내 유일한 반환 미군기지이자 역사 문화공간인 파주 캠프그리브스에 과거 미군 주둔 역사를 체험할 수 있는 특별한 홍보관이 문을 열었다.

캠프그리브스 홍보관 더 그리브스 내부. [사진=경기관광공사]

경기도와 경기관광공사는 기지 내 기존 창고 시설을 리모델링해 조성한 홍보전시관 '더 그리브스(The Greaves)'를 지난 1일 공식 개관했다고 2일 밝혔다.

공사에 따르면 1950년대 미국 영화관 콘셉트로 꾸며진 이번 전시관은 단순한 유물 전시에서 벗어나 관람객이 마치 고전 영화 속 장면으로 걸어 들어가는 듯한 몰입감을 주도록 '오프닝-하이라이트-엔딩'의 3단계 스토리텔링 서사 구조로 구현됐다.

전시관 입구인 '오프닝' 공간은 1950년대 미국 극장 입구를 재현해 레트로 감성의 매표소와 매점 등을 꾸며 관람객을 맞이한다.

캠프그리브스 퀀셋막사 전경. [사진=경기관광공사]

전시의 핵심인 '하이라이트' 공간은 영화 필름을 시각적으로 형상화한 디자인 속에 과거 주둔했던 미군들의 일상과 역사가 담긴 사진들을 필름 프레임 형태로 연출했다. 관람객들은 극장 의자에 앉아 빔프로젝터로 상영되는 영상을 통해 빛바랜 옛 모습과 기지의 연혁을 한 편의 고전 영화처럼 감상할 수 있다.

마지막 '엔딩' 공간은 관람객이 직접 영화의 주인공이 되어 기념사진을 남길 수 있는 체험형 포토존으로 꾸며져 전시의 여운을 더한다.

김영옥 경기도 DMZ정책과장은 "이번 홍보관은 캠프그리브스가 가진 고유의 역사적 가치에 '영화관'이라는 흥미로운 문화적 요소를 접목한 공간"이라며 "DMZ를 찾는 방문객들에게 역사적 유익함과 레트로 감성의 즐거움을 함께 선사하는 명소가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

캠프그리브스 홍보관 더 그리브스 내부. [사진=경기관광공사]

캠프그리브스 운영시간은 매주 화요일부터 일요일(오전 9시~오후 5시)까지며 매주 월요일과 법정공휴일은 휴관한다.

1141world@newspim.com