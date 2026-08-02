경기도, 민통선 유일 반환기지 캠프그리브스 홍보관 '더그리브스' 개관

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[파주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도 파주 민간인통제선 내 반환 미군기지이자 역사·문화공간인 캠프그리브스에 과거를 둘러보며 체험할 수 있는 홍보관이 문을 열었다.

캠프그리브스홍보관 '더그리브스' 전경. [사진=경기도청]

경기도는 옛 미군기지를 활용한 관광지인 캠프그리브스 홍보를 위해 기지 내 창고를 리모델링한 홍보전시관 '더그리브스(The Greaves)'를 공식 개관했다고 2일 밝혔다.

더그리브스 전시관은 1950년대 미국 영화관 콘셉트로 꾸며진 스토리텔링형 홍보 공간이다. 단순한 유물 나열 방식에서 벗어나 관람객이 한 편의 영화 속으로 걸어 들어가는 듯한 몰입감을 느끼도록 오프닝, 하이라이트, 엔딩 등 3단계 서사 구조로 기획됐다.

더그리브스 내부 오프닝 공간 모습. [사진=경기도청]

관람은 '오프닝' 공간에서 시작된다. 이 공간은 전시관 전체를 소개하는 역할을 하며 1950년대 미국 극장 입구를 그대로 재현해 당시 감성이 담긴 매표소와 매점 등을 연출했다. 관람객들이 본격적인 전시에 들어가기 전 레트로 감성을 충분히 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

더그리브스 내부 하이라이트 공간 모습.[사진=경기도청]

암막 커튼을 지나면 본격적인 역사 여행인 '하이라이트' 공간이 펼쳐진다. 이 공간은 '영화 필름'을 시각적으로 형상화한 디자인 속에 과거 캠프그리브스에 주둔했던 미군들의 일상과 흔적을 담은 사진을 필름 프레임처럼 배열해 시선을 사로잡는다.

관람객은 영화관 의자에 앉아 빔프로젝터로 상영되는 영상을 관람할 수 있으며 이를 통해 캠프그리브스 주둔 부대의 연혁과 빛바랜 옛 모습을 고전 영화를 보듯 생생하게 감상하고 이해할 수 있다.

더그리브스 내부 엔딩 공간 모습. [사진=경기도청]

여정의 마지막인 '엔딩' 공간은 관객 참여형 공간으로 조성됐다. 실제 극장을 옮겨놓은 듯한 연출로 관람객이 전시의 여운을 즐기는 동시에 직접 영화의 주인공이 된 듯한 느낌으로 기념사진을 남길 수 있는 포토존을 제공한다.

김영옥 경기도 DMZ정책과장은 "더그리브스 홍보관은 캠프그리브스가 가진 고유의 역사적 배경에 '영화관'이라는 흥미로운 문화적 요소를 접목한 공간"이라며 "DMZ를 찾는 방문객들에게 역사를 배우는 유익함과 레트로 감성의 즐거움을 동시에 선사하는 새로운 명소가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

asj7376@newspim.com