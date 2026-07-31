[프로축구] 포항, 울산대 공격수 김광원과 프로 계약...2026 U춘계 MVP 출신

AI 핵심 요약beta
- 포항 스틸러스가 31일 울산대 공격수 김광원을 영입했다
- 김광원은 일대일 돌파와 뒷공간 침투가 강점이라 평가받았다
- 김광원은 우승 경험을 바탕으로 포항에 도움되겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 울산대학교 소속 김광원을 영입했다.
포항은 2004년생 울산대학교 소속 공격수 김광원을 영입했다고 31일 밝혔다.
대학 무대에서 경쟁력을 보인 김광원은 일대일 돌파 능력이 강점이다. 더불어 뒷공간 침투를 통해 상대 수비를 괴롭힐 수 있다는 평가다.
포항 구단에 따르면 김광원은 학창 시절부터 꾸준히 우승 경험을 쌓아왔다. K리그 유스 챔피언십 우승을 거쳐 2026년 춘계·추계대학축구연맹전에서 모두 정상에 올랐다. 특히 춘계 대회에서는 최우수선수(MVP)와 도움상을 석권하며 팀의 우승을 주도했다.
김광원은 "중학교 시절 챔피언십 결승전을 통해 처음 프로팀 홈경기장을 밟았던 곳이 스틸야드였다. 이렇게 다시 오게 돼 감회가 새롭다"며 "포항은 공격적이고 재미있는 축구를 하는 팀이라 나와 잘 맞을 것 같다. 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다"고 각오를 밝혔다.
football1229@newspim.com