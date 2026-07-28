[프로축구] 울산 이동경 서울전 1골 1도움, K리그1 20라운드 MVP

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 28일 이동경을 K리그1 20라운드 MVP로 선정했다
- 이동경은 26일 서울전에서 1골 1도움 활약으로 울산의 3-1 승리를 이끌며 시즌 최다 공격포인트·도움 선두에 올랐다
- 20라운드 베스트 팀·매치는 강원을 2-1로 꺾은 안양이 선정됐고 K리그2 MVP는 서울 이랜드 까리우스가 차지했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 울산HD 미드필더 이동경이 하나은행 K리그1 2026 20라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국프로축구연맹은 28일 이동경을 K리그1 20라운드 MVP로 선정했다고 밝혔다. 이동경은 지난 26일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 원정경기에서 1골 1도움을 기록하며 울산의 3-1 승리를 이끌었다.
전반 5분 페널티지역 오른쪽에서 정확한 크로스로 에릭의 선제골을 도왔고, 전반 13분에는 에릭의 패스를 받아 골지역 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 추가골을 터뜨렸다.
이동경이 라운드 MVP에 오른 것은 올 시즌 3라운드에 이어 두 번째다. 이동경은 이번 시즌 7골 5도움을 기록하며 최다 공격포인트와 최다 도움 부문 선두를 달리고 있다.
울산은 이동경과 에릭이 나란히 1골 1도움으로 활약한 서울전 승리로 최근 5경기 무승 흐름을 끊었다. 선두 서울의 6경기 무패 행진도 멈춰 세웠다.
20라운드 베스트 매치는 26일 안양종합운동장에서 열린 FC안양과 강원FC의 경기가 선정됐다. 안양은 강원을 2-1로 꺾었고, 20라운드 베스트 팀에도 이름을 올렸다.
한편 K리그2 19라운드 MVP에는 서울 이랜드의 까리우스가 선정됐다.
◆하나은행 K리그1 2026 20R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11
MVP: 이동경(울산)
베스트 팀: 안양
베스트 매치: 안양(2) vs 강원(1)
베스트11
-FW: 이건희(김천), 엘쿠라노(안양), 기티스(전북)
-MF: 유키치(안양), 크네제비치(안양), 오재혁(제주), 이동경(울산)
-DF: 김영빈(전북), 정승현(울산), 권기민(제주)
-GK: 송범근(전북)
football1229@newspim.com