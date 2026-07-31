임실군, 여름 휴가철 '청렴주의보' 발령…공직기강 확립·부패 예방

AI 핵심 요약beta
- 임실군은 31일 여름 휴가철 공직기강 확립 위해 8월말까지 청렴주의보를 발령했다
- 직무관련자와의 사적접촉·금품수수·음주운전 등 각종 품위손상 행위를 금지하고 특별감찰을 병행한다
- 임실군은 청렴주의보와 함께 청렴교육·클린위원회·부패신고센터·청렴메시지 릴레이 등 청렴 시책을 추진하고 있다
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특별감찰 병행·위반행위 엄정 조치…청렴한 공직문화 정착
[임실=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 임실군은 여름 휴가철 공직기강 해이를 예방하고 청렴한 공직문화 조성을 위해 8월 말까지 '청렴주의보'를 발령한다고 31일 밝혔다.
이번 청렴주의보는 하계휴가 기간 공직자들의 부패 행위와 품위손상 사례를 사전에 차단하고 청렴 의식을 높이기 위해 마련됐다.
주요 내용은 직무관련자와의 여행·골프 등 사적 접촉 금지, 직무관련자로부터 휴가비와 숙박 편의 등 금품·편의 수수 금지, 과도한 음주와 음주운전, 도박, 폭행, 성범죄 등 품위손상 행위 금지, 휴가를 이유로 한 민원 처리 지연 및 방치 금지 등이다.
군은 청렴주의보 내용을 내부 행정게시판을 통해 전 직원에게 공유하고 공직기강 확립을 위한 특별감찰도 병행 실시할 예정이다. 위반 사항이 적발될 경우 관련 규정에 따라 엄정하게 조치할 방침이다.
한득수 임실군수는 "청렴은 군민의 신뢰를 지키는 공직자의 가장 기본적인 가치"라며 "휴가 기간에도 공직자로서의 책임감과 청렴의식을 잃지 않고 군민에게 신뢰받는 공직문화 조성에 모든 직원이 함께해 주길 바란다"고 말했다.
임실군은 청렴주의보 발령과 함께 전 직원 청렴교육, 클린위원회 운영, 공직자 부패·공익신고센터 운영, 청렴메시지 릴레이 등 다양한 청렴 시책을 추진하고 있다.
gojongwin@newspim.com