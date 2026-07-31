익산시, 우리쌀 활용 전문가 양성…농산물 가공·창업 역량 강화

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- 익산시가 31일 우리쌀 활용 전문가 교육 참여자를 8월 3일부터 모집한다고 밝혔다.
- 교육은 8월 27일부터 11월 5일까지 매주 목요일 10회 과정으로 지역 농업인 24명을 대상으로 진행한다.
- 참가자들은 우리쌀 제과·제빵 실습을 통해 가공기술과 상품 개발·창업 역량을 키우게 된다.
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지역 농업인 등 24명 대상 실습 중심 교육…쌀베이글·쌀피자 등 가공기술 습득
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 지역 농산물 소비 확대와 농업인의 가공·창업 역량 강화를 위한 '우리쌀 활용 전문가 양성교육' 참여자를 오는 8월 3일부터 모집한다고 31일 밝혔다.
이번 교육은 상반기 운영한 '딸기 활용 디저트 교육'의 높은 호응을 바탕으로 마련됐으며 당시 교육 만족도는 96%를 기록했다. 시는 이러한 성과를 반영해 하반기에는 우리쌀을 활용한 실습 중심 교육을 운영할 계획이다.
교육은 8월 27일부터 11월 5일까지 익산시농업기술센터 농산물가공교육장에서 매주 목요일 총 10회 과정으로 진행되며 지역 농업인 등 24명을 대상으로 운영된다.
참가자들은 우리쌀의 특성을 살린 다양한 가공기술을 익히고 지역 농산물을 활용한 상품 개발과 창업 아이템 발굴에 필요한 실무 역량을 키우게 된다.
교육 과정은 쌀베이글과 쌀소금빵, 쌀치아바타, 쌀피자, 롤치즈쌀빵을 비롯해 구움찰떡, 오란다 등 다양한 우리쌀 제과·제빵과 디저트 제조 실습으로 구성됐다.
교육 신청은 8월 3일부터 14일까지 방문 또는 전자우편, 팩스로 접수하면 되며 자세한 사항은 익산시농업기술센터 누리집 공고문을 참고하거나 농촌지원과로 문의하면 된다.
이정화 익산시 농촌지원과장은 "상반기 교육에서 확인한 높은 만족도와 현장 수요를 반영해 실습 중심의 우리쌀 활용 교육을 준비했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com