익산시, 여름방학 초등돌봄 건강도시락 지원 '확대'

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 31일 여름방학 초등돌봄 1100명에 도시락을 지원했다.
- 32개교로 확대해 돌봄 공백을 줄이고 학부모 부담을 덜었다.
- 지역 농산물로 도시락을 만들어 건강·지역경제를 함께 챙겼다.
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지역 농산물 활용 건강도시락 공급·식생활 교육 운영…유관기관 협력체계 구축
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 여름방학 기간 지역 내 초등학교 돌봄교실 학생 1100여 명에게 건강도시락을 공급해 돌봄 공백을 줄이고 건강한 성장을 지원한다고 31일 밝혔다.
지원 대상은 지역 내 32개 초등학교 돌봄교실 이용 학생으로 학교급식이 중단되는 방학 기간에도 균형 잡힌 점심을 제공해 맞벌이 등 돌봄이 필요한 가정의 양육 부담을 덜고 성장기 어린이의 건강한 식생활을 지원하기 위해 마련됐다.
올해는 지난해보다 지원 학교를 3개교 늘려 32개교로 확대했으며 점심 급식 공백이 해소되면서 대상 학교 모두가 돌봄교실을 종일반으로 운영할 수 있게 돼 학부모 부담 경감과 안정적인 돌봄서비스 제공에도 도움이 되고 있다.
건강도시락은 지역에서 생산된 신선한 농산물을 주재료로 활용해 아동의 건강은 물론 지역 농산물 소비 확대와 농가 소득 증대에도 기여할 것으로 기대된다.
시는 사업 추진을 위해 익산교육지원청, 익산푸드통합지원센터, 사회적경제조직 청년식당, 익산시어린이급식관리지원센터와 협력체계를 구축해 대상 학교 선정, 식재료 조달과 배송, 도시락 제조, 식단 구성 및 위생 점검 등을 분담해 운영하고 있다.
또 전북특별자치도와 전북먹거리통합지원센터와 협력해 올바른 식습관 형성과 지역 농산물의 가치를 알리는 식생활 교육 프로그램도 함께 운영하며 여름철 식품안전사고 예방을 위한 제조·배송 과정 위생 점검도 강화할 계획이다.
이명석 익산시 농산유통과장은 "방학에도 아이들이 건강하게 성장하고 학부모들이 안심할 수 있도록 건강한 먹거리 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com