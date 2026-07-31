전주시, 시티투어 반값 할인…관광명소 힐링 여행 제공

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 31일 전주 시티투어 8월 한달 반값행사를 진행했다
- 덕진공원·한옥마을·수목원 등 도심·자연 힐링코스로 구성했다
- 전주시는 특가이벤트로 관광객 증가와 지역관광 활성화를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매주 수·토요일 운행, 연화정도서관·한옥마을·전주수목원·상관편백나무숲 코스
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 여름방학과 휴가철을 맞아 8월 한 달간 전주 시티투어 이용요금을 50% 할인하는 '여름 특가 이벤트'를 운영한다고 31일 밝혔다.
이번 이벤트를 이용하면 기존 1만원인 시티투어 이용요금을 5000원에 이용할 수 있으며 매주 수요일과 토요일 출발하는 여름 특가코스로 전주의 대표 관광명소를 하루 동안 둘러볼 수 있다.
특가코스는 덕진공원과 연화정도서관, 전주한옥마을, 전주수목원, 상관편백나무숲 등 도심과 자연을 함께 즐길 수 있는 힐링 명소를 중심으로 구성됐다.
특히 이번 여름 코스에는 한옥의 정취를 느낄 수 있는 연화정도서관이 새롭게 포함돼 휴가철 관광객들에게 시원하고 여유로운 여행을 선사할 것으로 기대된다.
전주 시티투어는 다양한 관광코스와 뛰어난 가성비로 꾸준한 호응을 얻고 있으며 예약과 문의는 남북여행 누리집 또는 고객센터를 통해 가능하다.
이성순 전주시 문화체육관광국장은 "이번 반값 이벤트를 통해 전주를 찾는 관광객이 늘어나 지역 관광에 활력을 불어넣길 기대한다"며 "앞으로도 전주 시티투어를 찾는 이용객들의 성원에 보답할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com