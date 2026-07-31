전국 광역 단체장 7월 31일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박수현 충남지사가 30일 당진서 폭염 대비 현장 점검했다
- 충북·대전·세종 등은 2027 충청 유니버시아드 D-365 행사에 나섰다
- 전국 광역단체장들은 회의·간담·개장식 등 현안 챙겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박수현 충남지사
-폭염 대비 현장 점검(9:00 당진)
▲신용한 충북지사
-을지연습 준비보고회의(09:30)
-2027 충청권 U대회 D-365 기념행사(13:30 대전드림아레나)
-현안보고(16:35 여는마당)
▲허태정 대전시장
-2027 충청 유니버시아드대회 D-365 기념행사(14:00 대전드림아레나)
▲조상호 세종시장
-시정5기 읍·면·동 시민과의 대화(부강면)(10:00 부강면 행정복지센터)
-2027 충청 유니버시아드대회 D-365 기념행사(14:00 대전드림아레나)
-시정5기 읍·면·동 시민과의 대화(반곡동)(17:00 반곡동 행정복지센터)
▲이원택 전북지사
- 아데카코리아(주) 투자협약식 (10:00 회의실)
- 전북공무직노조연맹 간담 (11:00 회의실)
- 민선9기 전북특별자치도지사직 인수위원회 백서 전달식 (16:00 회의실)
▲전재수 부산시장
-접견-세계도서관정보대회 위원장(10:00의전실)
▲박완수 경남지사
- 을지훈련 준비보고회의(14:00 도정회의실)
▲이철우 경북도지사
-경상북도-중국간 상호 교류 협력을 위한 간담회(15:30 접견실)
▲추경호 대구광역시장
- 대구제2빙상장 개장식(14:00 대구제2빙상장)
▲ 박찬대 인천시장
- 죽산 조봉암 서거 67주기 추모제 (11:00)
- 인천 펜타포트 락 페스티벌 개막식 (21:00)
▲민형배 전남광주특별시장
- 반도체 산업 인재양성 협력회의(10:00 전남대 대회의실)
- 전남광주노동포럼 발기인 대회(14:00 시의회 광주청사)
- 실국 업무공유회(15:00 광주청사 영상회의실)
▲우상호 강원도지사
-하계휴가(7. 30.~7. 31.)
[전국 종합=뉴스핌]
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