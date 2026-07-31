29CM, 광주비엔날레와 손잡고 이구홈 아트숍 연다

AI 핵심 요약beta
- 29CM가 31일 광주비엔날레와 MOU를 체결했다
- 29CM는 9월5일~11월15일 이구홈 아트숍·카페를 운영한다
- 국내 디자인 브랜드 상품·공식 굿즈와 티켓을 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 운영하는 셀렉트샵 29CM가 국내 홈·라이프스타일 브랜드의 고객 접점을 확대하기 위해 재단법인 광주비엔날레와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 29CM는 제16회 광주비엔날레가 열리는 오는 9월 5일부터 11월 15일까지 행사장에서 이구홈 아트숍과 카페를 운영한다. 아트숍에서는 이구홈에 입점한 국내 디자인 브랜드 47개의 문구, 패브릭, 테이블웨어, 홈데코 등 라이프스타일 상품을 선보인다. 또한 썸무드디자인, 쓰임, 아이디어숍, 얼렁뚱땅상점, 피아바, 해탈컴퍼니 등 브랜드 6곳이 참여해 비엔날레 주제에서 영감을 받은 공식 굿즈도 제작한다. 광주비엔날레 전시 티켓도 29CM에서 판매한다.
29CM 관계자는 "세계적으로 주목받는 국제 미술 행사인 광주비엔날레를 통해 호남 지역 고객에게 이구홈을 소개하는 첫 오프라인 행사를 선보이게 돼 의미가 크다"고 말했다.
한편 광주비엔날레는 1994년 창설된 국제 현대미술 전시회로, 올해 30주년을 맞아 '너는 너의 삶을 바꿔야 한다(You Must Change Your Life)'는 주제로 43인(팀)의 작품을 소개할 예정이다.
fineview@newspim.com