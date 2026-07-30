권창준 노동부 장관 "K-뉴딜 아카데미, 모두가 함께 성장하는 정책"

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30일 삼성 K-뉴딜 아카데미 개강식 참석

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 권창준 고용노동부 차관은 30일 "K-뉴딜 아카데미는 기업이 미래를 이끌어갈 인재를 만나고, 청년은 자신의 역량을 키우며, 이를 정부가 뒷받침해 모두가 함께 성장하는 정책"이라고 강조했다.

권 차관은 이날 삼성화재 대전 유성연수원에서 열린 삼성 K-뉴딜 아카데미 청년희망배움터 개강식에서 축사를 통해 이같이 밝혔다.

K-뉴딜 아카데미는 대기업 등이 주도해 해당 기업에 특화된 분야의 직업능력개발훈련 및 다양한 프로그램을 설계·운영함으로써 청년층의 역량을 향상시키고 노동시장에 진입할 수 있도록 지원하는 사업이다.

권창준 고용노동부 차관 [사진=고용노동부]

삼성의 K-뉴딜 아카데미인 청년희망배움터는 여러 관계사의 유·무형 교육 인프라를 활용해 6개 직무별 기초역량과 특화역량, 커리어 개발을 지원하는 프로그램이다.

청년희망배움터는 전반기·후반기 동안 1000명을 대상으로 대전, 광주, 구미, 부산, 거제 5곳에서 운영된다.

구체적으로 ▲전자·IT 제조 ▲공조냉동 ▲선박제조 ▲중장비운전 ▲온라인광고·홍보실무 ▲제과제빵 6개 직무별 세부교육이 이뤄진다.

이날 개강식은 청년희망배움터 전반기 과정에 참여하는 전국의 교육생들이 모여 아카데미의 시작을 함께하는 자리로 마련됐다.

충청권 교육생 210명은 연수원 현장에서, 충청 외 3개 권역의 교육생은 실시간 화상 연결을 통해 총 550명이 개강식에 참여했다.

sheep@newspim.com