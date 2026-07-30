사천교육지원청, 청렴 직무연수 실시…"공직사회 신뢰 회복"

AI 핵심 요약beta
- 사천교육지원청이 30일부터 이틀간 지방공무원·사립 행정직원 대상 청렴 직무연수를 했다
- 첫날 오전 주양순 대표가 청렴 법령과 사례를 통해 영화 속 적극행정 영웅들을 주제로 실천 방안을 설명했다
- 오후 인문학 강의와 노조 인사말을 통해 공직자의 성찰과 노사 소통을 강조하며 청렴 교육을 지속 운영할 계획이다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천교육지원청이 지방공무원과 사립학교 행정직원을 대상으로 청렴 직무연수를 통해 공직사회 신뢰 회복과 조직문화 개선에 나섰다.
사천교육지원청은 30일부터 31일까지 이틀간 KB손해보험 인재니움사천연수원에서 관내 지방공무원 및 사립학교 행정직원 180여 명을 대상으로 '2026년 지방공무원 청렴 직무연수'를 실시한다고 밝혔다.
첫날 오전 진행된 직무 강의에서는 청렴공정연구센터 주양순 대표가 '영화 속 적극행정 영웅들의 이야기'를 주제로 강연했다. 주 대표는 청렴 관련 법령과 실제 사례를 중심으로 공직자가 현장에서 적용할 수 있는 실천 방안을 설명했다.
오후 교양 강의에서는 상상콘텐츠연구소 이종원 소장이 '여정 속의 인문학'을 주제로 강의를 맡았다. 이 소장은 일상에서의 인문학적 성찰과 시각 전환의 필요성을 짚으며 공직자의 삶과 업무에 적용 가능한 관점을 제시했다.
연수 기간에는 경상남도교육청공무원노동조합 진영민 위원장이 참석해 인사말을 전하고 주요 안내 사항을 공유했다. 이를 통해 노사 간 소통과 협력의 중요성을 재확인하는 자리도 이어졌다.
사천교육지원청은 향후에도 공직자의 청렴 역량을 높이고 신뢰받는 교육행정을 구현하기 위해 청렴 교육과 소통 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.
m25322532@newspim.com