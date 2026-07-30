김제시, 디지털시민 캐시백 지원 본격 시행..."생활인구 확대"

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 30일 김제 디지털시민 캐시백 지원사업을 본격 추진했다
- 김제 외 거주자가 디지털시민증 발급 후 가맹점서 3만원 이상 결제하면 김제사랑상품권 1만원을 지급한다
- 1인당 2회까지 참여 가능해 최대 2만원 페이백을 지원하며 소상공인 매출·지역경제 활성화를 기대했다
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디지털시민증 발급자 참여, 1인 최대 2회 지원으로 지역경제 활성화 기대
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 김제 외 지역 방문객의 소비를 유도하고 생활인구 확대를 위해 '김제 디지털시민 캐시백 지원사업'을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 김제시 외 지역 거주자 가운데 김제 디지털시민증을 발급받고 참여 가맹점을 이용한 방문객을 대상으로 추진된다.
김제 디지털시민 제도는 주소 이전 없이도 김제시와 지속적인 관계를 맺을 수 있도록 마련된 생활인구 정책으로 공공시설 이용료 감면과 민간 할인 등 다양한 혜택을 제공하며 지역 방문과 소비 활성화에 기여하고 있다.
지원 대상자는 참여 가맹점에서 3만 원 이상 결제한 뒤 영수증을 인증하면 김제사랑상품권 1만 원을 지급받을 수 있다. 1인당 2회까지 참여할 수 있어 최대 2만 원의 페이백 혜택이 제공된다.
사업 참여는 참여 가맹점에서 3만 원 이상 이용한 뒤 QR코드로 캐시백을 신청하고 영수증 인증과 승인 절차를 거쳐 김제사랑상품권을 받는 방식으로 진행된다.
정성주 김제시장은 "디지털시민 제도는 주소 이전 없이도 누구나 김제와 인연을 맺고 방문할 수 있도록 지원하는 생활인구 정책"이라며 "캐시백 지원사업을 통해 방문객에게 실질적인 혜택을 제공하고 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com