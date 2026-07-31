[오늘날씨] 전국 대부분 폭염·열대야 계속...서울 한낮 34도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 31일 전국 대부분 지역에 무더위와 열대야가 이어진다고 예보했다.
- 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 31~38도로 서울 34도·대구·부산·울산 37도까지 오르겠다.
- 전 해상 물결은 0.5~1.0m로 비교적 낮고, 미세먼지는 전국 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다.
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 31일은 전국 대부분 지역에 무더위와 열대야가 이어져 건강관리에 유의해야겠다.
기상청에 따르면 이날 중부지방은 가끔 구름이 많고 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.
아침 최저기온은 21~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 27도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 31~38도가 전망된다. ▲서울 34도 ▲인천 31도 ▲수원 33도 ▲춘천 34도 ▲강릉 37도 ▲청주 35도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 35도 ▲대구 37도 ▲부산 37도 ▲울산 37도 ▲제주 34도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com