[MLS] 손흥민, 생애 첫 올스타전서 '찰칵 찰칵' 멀티골, MLS 올스타도 역전승

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 축구대표 손흥민(LAFC)이 생애 첫 올스타전에서 멀티골을 기록했다.

미국 프로축구리그 메이저리그사커(MLS) 올스타 주장 완장을 찬 손흥민은 30일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나 주 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 멕시코 프로축구리그 MX 올스타와 올스타전에서 선발출전해 멀티골을 기록했다.

[미국 노스캐롤라이나 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그사커(MLS) 손흥민이 30일(한국시간) 미국 노스캐롤리아나주 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 멕시코 프로축구리그 MX 올스타와 MLS 올스타전에서 선발 출전해 동점골을 기록했다. 2026.07.30 willowdy@newspim.com

손흥민의 올스타전 출전은 생애 처음이다. 이전까지 몸 담았던 유럽 리그에는 올스타전이 없었다. 손흥민은 지난 2003년 LA 갤럭시에서 뛰었던 홍명보 전 감독 이후 두 번째 MLS 올스타에 출전한 선수다.

이날 손흥민은 가슴에 태극기가 새겨진 유니폼과 주장 완장을 차고, 그라운드에 섰다. MLS에 따르면 손흥민은 MLS 올스타 선수단이 가장 좋아하는 선수로 꼽혔다. 게다가 '누구와 함께 훈련하고 경기하는 것이 기대되냐'는 질문에도 손흥민이라는 답변이 나왔다. MLS 내에서 손흥민의 위상을 보여주는 대목이다.

이날 4-3-3 포메이션에서 손흥민은 공격 선봉에서 팀을 이끌었다. MLS 올스타는 전반 9분 코너킥 위기에서 MX 올스타 루이스 가브리엘 레이에게 선제골을 내줬다.

하지만 손흥민은 전반 20분 카를레스 힐(뉴잉글랜드)이 중원에서 건넨 패스를 박스 외쪽에서 잡은 후 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다. 바로 자신의 시그니처 세리머니 '찰칵 세리머니'까지 선보였다.

기세가 오른 손흥민은 3분 뒤 페널티 지역 오른쪽에서 힐이 올린 크로스를 잡아 오른발 발리슛으로 역전 골을 작성했다.

[미국 노스캐롤라이나 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그사커(MLS) 손흥민이 30일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 멕시코 프로축구리그 MX 올스타와 MLS 올스타전에서 선발 출전해 역전골을 기록했다. 하니 무카타르(내쉬빌 SC)가 손흥민 득점 후 어깨에 올라 기뻐하고 있다 2026.07.30 willowdy@newspim.com

반격의 기회를 만든 손흥민은 전반 35분 샘 서리지(내슈빌 SC)와 교체됐다.

한편 손흥민이 교체된 후 MLS는 전반 42분 수비에 튕겨 나온 공을 필리프 싱케르나겔(시카고)이 박스 안에 강력한 슈팅으로 마무리했다. 전반은 MLS 올스타 3-1 리드로 마쳤다.

MX 올스타도 후반 매서운 추격에 나섰다. 후반 10분 코너킥 상황에서 MX 올스타 나단 실바(푸마스)가 빠르게 전개했고 문전에 올라온 공을 살로몬 론돈(레알 오비에도)이 마무리했다.

MLS 올스타도 경계를 늦추지 않았다. 후반 14분 에반데르 페레이라(FC 신시내티)가 강력한 슈팅으로 두 골 차를 유지했다.

MX 올스타 호세 파라델라(네카사)가 추가시간에 추격골을 터트려 MLS 올스타를 한 골 차로 쫓아갔다. 하지만 경기를 뒤집기에는 역부족이었고, MLS 올스타가 4-3으로 승리했다.

willowdy@newspim.com