방탄소년단, 美 그래미 출품 거부…"지역과 언어로 음악 구분 않길"

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단은 29일 내년 그래미 출품을 하지 않겠다고 했다.
- 멤버들은 음악이 언어나 지역으로 구분되지 않길 바란다고 밝혔다.
- 그래미의 아시아권 구분 신설과 보수성 논란이 이어졌다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)가 내년 2월 열리는 제69회 '그래미 어워드'에 음악을 출품하지 않겠다고 공식 선언했다.
방탄소년단 각 멤버들은 지난 29일 자신의 인스타그램 계정을 통해 "저희는 올해 그래미에 출품하지 않기로 했다. 음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다"라는 글을 동시에 게재했다.
이들은 지난 3월 발표한 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트와 앨범 차트 1위를 모두 석권하며 세계적인 반향을 일으켰다. 긴 공백기를 지나 완전체 활동을 재개한 이후에도 변함없는 영향력을 입증한 방탄소년단은 K팝의 새로운 역사를 써 내려갔다는 평가를 받았다.
그러나 방탄소년단이 세계 대중음악계에서 최고 권위를 자랑하는 '그래미 어워드'에 출품을 선택하지 않은 것에 대해서는 그래미 측이 최근 한국·중국·일본 등 아시아권 음악을 구분해 '아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문을 신선했기 때문으로 해석된다.
해당 부문은 K팝을 비롯해 일본의 J팝, 중국의 C팝 등 하나 이상의 아시아 국가 언어를 의미 있게 사용하고, 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아티스트들의 뛰어난 팝 음악 성과를 기리기 위해 마련된 것으로 알려졌다.
'그래미 어워드'는 가수, 프로듀서, 녹음 엔지니어, 평론가 등 음악 전문가 단체인 레코딩 아카데미가 1959년부터 매년 여는 시상식으로, 대중음악계에서 최고 권위를 지녔다. 그러나 그동안 미국 내 다른 대중음악 시상식과 비교할 때 비 백인 아티스트에게 유독 보수적이고 배타적이라는 비판도 끊이질 않았다.
실제로 팝스타 더위켄드는 '블라인딩 라이츠(Blinding Lights)'로 큰 반향을 일으켰으나 2021년 '그래미 어워즈'에서 후보에도 오르지 못해 논란이 일은 바 있다.
alice09@newspim.com