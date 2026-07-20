방탄소년단, 월드컵 하프타임 쇼서 '다이너마이트' 열창…"꿈 꾼 기분"

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 19일 뉴욕서 월드컵 하프타임 공연을 했다.
- 결승전 첫 하프타임 쇼 무대서 다이너마이트를 불렀다.
- 아리랑 유럽 투어를 마치고 8월 뉴욕서 북미 투어를 잇는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블즈 소속 그룹 방탄소년단(BTS)이 2026 월드컵 결승전 하프타임 쇼에서 '다이너마이트(Dynamite)'를 열창했다.
방탄소년단은 지난 19일(현지시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 '2026 FIFA 북중미 월드컵™' 결승전 하프타임 쇼 무대에 올랐다.
이는 월드컵 역사상 처음으로 열린 결승전 하프타임 공연이었다. 방탄소년단은 마돈나, 샤키라, 저스틴 비버 등과 함께 공동 헤드라이너로 참석했다.
스포츠사의 한 페이지를 장식한 이들은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "월드컵은 어려서부터 즐겨보던 경기였는데 결승전 첫 하프타임 쇼에 서게 돼 영광이다"라며 소감을 밝혔다.
이어 "멋진 아티스트, 아이들과 함께 사랑을 외치며 좋은 취지의 공연을 해 기쁘고 마치 꿈을 꾼 기분이다. 전 세계 아미(팬덤명)의 영향력 덕분에 이 무대까지 올 수 있었다고 생각한다. 지켜봐주신 모든 분들께 정말 감사하다"라는 소감을 전했다.
방탄소년단은 글로벌 음악시장을 호령하는 장본인답게 위용 넘치는 공연을 선사했다. 특히 붉은악마가 연상되는 디테일을 더한 의상이 눈길을 끌었다.
방탄소년단은 관중들의 환호 속에서 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100' 1위에 오른 '다이너마이트'를 열창했다.
일곱 멤버는 원곡을 축구와 관련된 가사로 바꿔 불러 결승전에 의미를 더했다. 경기장 한가운데는 지구를 형상화한 '어스 볼(Earth Ball)' 이미지가 펼쳐졌다. 이는 세계의 화합과 평화, 연대를 상징한다.
이들은 '어스 볼' 위에서 국경, 문화, 세대를 뛰어넘어 모두가 하나 되는 순간을 만들었다.
방탄소년단의 활약은 여기서 그치지 않았다. 쇼의 말미에 다시 등장해 콜드플레이가 이번 월드컵을 위해 쓴 '위 댄스(We Dance)'를 다른 출연진과 함께 선보였다.
콜드플레이, 샤키라, 저스틴 비버, 캐릭터 세서미 스트리트, 머펫, 뉴욕 스태튼아일랜드 공립학교 PS 22 합창단과 같이 공연을 완성했다.
방탄소년단은 7월 18일 프랑스 파리 스타드 드 프랑스에서 월드투어 '아리랑(ARIRANG)' 유럽 투어의 막을 내렸다.
이들은 앞선 스페인 마드리드, 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 5개 도시에서 10회 공연을 펼쳐 71만 7000여 관객을 동원했다.
오는 8월 1~2일 미국 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 북미 투어를 이어간다.
alice09@newspim.com