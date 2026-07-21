방탄소년단, 뉴욕 전체를 테마파크로…'더 시티' 추가 프로그램 공개

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 21일 뉴욕 '더 시티 아리랑' 추가 프로그램을 공개했다
- 록펠러센터 전망대·빅버스 투어·KCCNY 등 뉴욕 랜드마크를 연계한 체험·상영·투어를 진행한다
- 그랜드 센트럴 '아미 마당'과 스탬프 랠리·K푸드 협업 등으로 팬 참여와 사회공헌을 함께 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 세계 경제·문화의 중심지 뉴욕을 물들일 '더 시티 아리랑-뉴욕(THE CITY ARIRANG - NEW YORK)'의 추가 프로그램을 공개했다.
21일 글로벌 팬 플랫폼 위버스에 게재된 상세 공지에 따르면 방탄소년단은 '록펠러 센터'의 유명 전망대인 '탑 오브 더 락(Top of the Rock)'을 테이크 오버한다.
뉴욕 고층 건물을 한눈에 내려다보는 상징적인 공간이 신보의 키컬러인 붉은색으로 꾸며진다. 테라스에는 정규 5집 '아리랑'의 대형 로고가 부착된다.
도심을 누비는 2층 버스 '빅버스 투어'와의 협업도 준비됐다. 오는 24일부터 8월 9일까지 타임스퀘어, 엠파이어 스테이트 빌딩, 코리아타운 등 '더 시티 뉴욕'의 주요 거점을 따라 이동하는 특별 노선을 운영한다.
버스에서는 방탄소년단의 음악이 재생되어 탑승객의 흥을 끌어올린다. 뉴욕한국문화원(KCCNY)은 '아리랑 극장'을 열어 방탄소년단의 안무 연습 영상과 신보 타이틀곡 '스윔(SWIM)'의 '계속해서 앞으로 나아가자'라는 메시지를 담은 팀 숏폼 다큐멘터리 '킵 스위밍(KEEP SWIMMING)'을 상영한다.
사회공헌 연계 프로그램도 추진된다. 뱅크오브호프 맨해튼 지점은 축제 장소를 방문해 인증 도장을 찍는 '스탬프 랠리'에 포함된다.
체크인을 할 때마다 금융 교육에 1달러가 기부되는 캠페인을 함께 진행해 축제에 의미를 더한다.
또한 유명 한식당과의 협업을 통해 K푸드의 매력을 널리 전할 예정이다. 사전 예약제로 운영되는 뉴욕한국문화원 체험 공간과 현지 유명 K팝 크루의 랜덤 플레이댄스, 클럽 웰컴 파티 등 다양한 이벤트를 경험할 수 있다.
하루 유동인구 75만 명의 그랜드 센트럴 터미널 밴더빌트 홀에는 '아미 마당'이 설치된다. 사전 신청한 인원은 2019년 영국 웸블리 공연에서 입은 무대 의상 전시 관람, 티셔츠 커스텀 등을 즐길 수 있다.
뉴욕의 역사적 건축물과 현대적 랜드마크, 문화·도심 인프라가 유기적으로 어우러지는 '더 시티 뉴욕'의 세부 프로그램의 상세 일정은 위버스에서 확인할 수 있다.
alice09@newspim.com