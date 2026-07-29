전남광주 '상무교차로∼공항역 사거리' 도로 31일 개방

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 31일 상무교차로∼공항역 사거리 도로 1구간을 개통했다.
- 상무대로에서 무진대로·임방울대로 직진입이 가능해져 통행시간 단축이 기대된다.
- 국도13호선 우회도로 기능으로 병목구간이 해소되고 향후 평동산단까지 혼잡이 줄어들 전망이다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 광산구 월전동∼무진로 간 도로개설공사 1구간인 '상무교차로∼공항역 사거리'가 오는 31일 오전 10시 우선 개통된다.
29일 전남광주시에 따르면 1구간은 총연장 6.25㎞ 중 2.23㎞로, 상무대로(공항역 일대)에서 무진대로·임방울대로 방향으로 직접 진입이 가능해진다.
무진대로 진입을 위해 우회해야 했던 상무대로 이용 차량의 통행시간이 단축될 전망이다.
또 국도 13호선의 우회도로 역할을 선제적으로 수행함으로써 상습 병목구간이 해소될 것으로 기대된다. 이어 2구간(평동산단 연장)까지 완공되면 고속도로와 평동산단 간 교통 혼잡도 줄어들겠다.
신재욱 종합건설본부장은 "이번 상무교차로~공항역사거리 1구간 개통으로 상무대로에서 무진대로·임방울대로로 이어지는 교통흐름이 원활해지고 지역 연계성이 강화돼 한층 가깝고 안전한 도로망이 구축된다"고 설명했다.
bless4ya@newspim.com